Глава МЗС Хорватії вибачився за самовільний поцілунок Бербок

Під час групового фото на зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС у Берліні хорватський міністр Грліч-Радман несподівано поцілував у щоку Бербок. Згодом він перепросив за "недоречний" вчинок.

Міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч-Радман у суботу, 4 листопада, перепросив за те, що під час групового фото міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, які зустрічалися 2 листопада в Берліні, він самовільно поцілував у щоку очільницю МЗС ФРН Анналену Бербок (Annalena Baerbock).

"Можливо, це був недоречний момент, - наводять слова Грліч-Радмана хорватські ЗМІ. - Якщо хтось побачив у цьому щось погане, я перепрошую перед тими, хто так це сприйняв". Як стверджує хорватський міністр, через запізнення літака він зустрівся з Бербок після прибуття до Берліна лише в момент групового фото. "Не знаю, в чому була проблема. Я не сприйняв це так, я цього не усвідомив. Ми завжди щиро вітаємо одне одного. Це душевні стосунки між колегами", - виправдався він.

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Німецький таблоїд Bild, який одним із перших повідомив про скандальний інцидент, написав, що близькі до Анналени Бербок джерела також розцінили поцілунок Грлич-Радмана як незграбну спробу привітати німецьку міністерку. "Всі інші чоловіки та жінки-міністри до того моменту вже привітали один одного (поцілунки праворуч і ліворуч)", - зазначило видання.

Шквал критики й обурення

Фото, на якому керівниця німецької дипломатії виглядає помітно збентеженою та відвертається від хорватського колеги, викликало шквал обурення політиків та захисників прав жінок, а також користувачів соцмереж. Крім того, на батьківщині хорватського міністра звинувачують у тому, що той зганьбив всю країну.

"Насильницьке цілування жінок теж називають насильством, хіба ні?" - написала, зокрема, колишня прем'єр-міністрка Хорватії Ядранка Косор у соцмережі X.

А депутатка хорватського парламенту Івана Кекін заявила, що Грліч-Радман своєю поведінкою зганьбив усіх хорватів, передає dpa.

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Німецька газета Die Welt та швейцарська Tages-Anzeiger назвали інцидент "нападом з поцілунком". А Süddeutsche Zeitung, що видається в Мюнхені, написала 4 листопада, що керівник хорватської дипломатії перепросив "не повною мірою".