Фезер критикує акцію в Берліні на підтримку терористів RAF

Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер засудила акцію на підтримку ліво-радикального угрупування RAF, яка пройшла в суботу в столиці Німеччини.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) засудила демонстрацію в Берліні на знак солідарності з членами лівацького терористичного угруповання "Фракція Червоної армії" (Rote Armee Fraktion, RAF), які переховуються або були ув'язнені.

"RAF жорстоко вбили 34 людини. Тут нічого, абсолютно нічого прославляти", - заявила міністерка в інтерв'ю німецькому виданню Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), яке опублікували в неділю, 10 березня. Вона побажала, щоб ті, хто проявляє солідарність з терористами, які переховуються, "хоча б на секунду задумалися про те, що це означає для сімей в скорботі тих багатьох людей, які були вбиті RAF".

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Фезер також заявила, що вилучена під час поліцейських заходів в Берліні зброя свідчить про те, що терористи все ще становлять значну загрозу. Вона подякувала слідчим за їхні зусилля, спрямовані на пошук інших терористів RAF, які все ще перебувають у розшуку. "Ніхто не повинен відчувати себе в безпеці в підпіллі", - заявила міністерка.

На її переконання, правоохоронцям необхідно ще також з'ясувати, які саме прихильники дозволили терористам RAF так довго залишатися в підпіллі і продовжують допомагати їм це робити і сьогодні. "Лівоекстремістські кола залишаються під пильною увагою органів безпеки", - попередила Фезер.

В Берліні демонстрували на підтримку Даніели Клетте

У Берліні кілька сотень людей у суботу, 9 березня, влаштували ходу на підтримку Даніели Клетте (Daniela Klette) - колишньої учасниці лівого терористичного угруповання RAF.

Як пише газета Rheinische Post, демонстранти зібралися ближче до вечора в районі Кройцберг і пройшли, зокрема, вулицею Себастіанштрассе, де 65-річна жінка проживала під вигаданим ім'ям до свого арешту 26 лютого.

Зазначається, що акція на підтримку екстерористки та інших колишніх учасників RAF була організована приватною особою. Гасло заходу звучало так: "Зупиніть державний тероризм - солідарність із тими, хто заліг на дно, та ув'язненими". За даними поліції, які наводить агентство AFP, у ході взяли участь близько 600 осіб.

Зазначається, що учасники акції запускали петарди і скандували: "Свободу Даніеле - терористичною є система" і "Де рейди проти правих радикалів?"