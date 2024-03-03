У Берліні під час розшуку ексбойовиків RAF затримали двох

Під час операції з розшуку колишніх терористів поліція Берліна затримала двох чоловіків. Днями поліція затримала колишню терористку RAF Даніелу Клетте.

У Берліні в рамках розшуку двох колишніх членів терористичного угруповання "Фракція Червоної армії" (Rote Armee Fraktion, RAF) поліція затримала двох чоловіків. Під час операції в неділю, 3 березня, співробітники правоохоронних органів застосували вогнепальну зброю, постраждалих немає, повідомила представниця земельного відомства у кримінальних справах федеральної землі Нижня Саксонія.

Читайте також: Лівий терор у ФРН: 30-та річниця „Німецької осені”

Пізніше в неділю поліція встановила, що затримані чоловіки не були екстерористами RAF Ернстом-Фолькером Штаубом (Ernst-Volker Staub) і Буркгардом Ґарвеґом (Burhard Garweg), які перебувають у розшуку. В операції були також задіяні сили Федерального відомства з кримінальних справ і поліції Берліна. Операція почалася близько 7.30 ранку за місцевим часом у промисловому районі на перехресті вулиць Маркграфендамм і Перзіусштрассе. Імена затриманих не розголошують.

Десятки вбивств

Так само, як і затримана 26 лютого в Берліні Даніела Клетте (Daniela Klette), Штауб і Ґарвеґ належать до третього покоління колишньої терористичної організації RAF. На рахунку "Фракції Червоної армії", що діяла в Німеччині близько тридцяти років, - убивство понад 30 осіб, зокрема директора Deutsche Bank Альфреда Герргаузена (Alfred Herrhausen), і поранення ще щонайменше двохсот.

У 1998 році угруповання офіційно оголосило про свій розпуск. Клетте, Штауб і Ґарвеґ були оголошені в розшук за напади на інкасаторів у наступні роки та інші злочини.