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Крістоф Гойґен (архівне фото)
Крістоф Гойґен (архівне фото)Фото: Thomas Kienzle/AFP/Getty Images
КонфліктиУкраїна

Крістоф Гойсґен: Захід має зробити все для України

Жан Рофе | Ольга Журавльова
3 год. тому

Нерішучість західних країн у питанні військової підтримки України призведе до глухого кута на полі бою, вважає голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен.

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Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) закликав Захід докласти більше зусиль для допомоги Україні у відбитті російської агресії. "Однієї лише заяви про непохитну підтримку недостатньо, а дії поки що не відповідають словам", - сказав колишній зовнішньополітичний радник Анґели Меркель (Angela Merkel) у статті для німецької газети Tagesspiegel, опублікованій у неділю, 16 квітня.

"Нинішній рівень поступової і нерішучої військової підтримки призведе тільки до патової ситуації на полі бою", - попередив Гойсґен. Цю статтю він написав у співавторстві з чотирма іншими колишніми радниками з питань політики безпеки зі США, Великої Британії, Франції та Італії.

"Потрібно довести Путіну, що він помиляється"

У тексті йдеться про те, що президент Росії Володимир Путін хибно оцінив усі аспекти війни, коли розпочав повномасштабне вторгнення в Україну минулого року. "Він вважав, що його армія сильна, Китай на сто відсотків підтримує його, Україна слабка, а Захід розділений. Він був дуже неправий, - пишуть експерти. - Тепер його єдина надія полягає в тому, що його рішучість сильніша, ніж у його супротивників, і що він зможе виграти війну на виснаження. Ми повинні знову довести йому, що він помиляється!".

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"Ми повинні зробити все можливе для надання допомоги Україні", - наголошують автори статті. За їхніми словами, коаліція держав, що підтримують Україну, "зробила вражаючі кроки, але зараз не час для самовдоволення". "Ми повинні надати Україні зброю і боєприпаси, яких вона потребує, щоб дати відсіч агресивній війні Росії", - зазначається у тексті.

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