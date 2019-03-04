 G7 і Світовий банк критикують скасування статті про незаконне збагачення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2019

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Новини

G7 і Світовий банк критикують скасування статті про незаконне збагачення

Рішення Конституційного суду України скасувати кримінальну відповідальність за незаконне збагачення - "значна поразка у боротьбі з корупцією в Україні", вважають у країнах G7 та Світовому банку.

Валіза з грошима (символічне фото)

Країни-члени Великої сімки (G7) та Світовий банк різко розкритикували рішення Конституційного суду України (КСУ) про скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Про це йдеться в оприлюдненій у понеділок, 4 березня, спільній заяві країн G7 та Світового банку в соціальній мережі Twitter.

Це рішення є "значною поразкою у боротьбі з корупцією в Україні", наголошується в заяві. Крім того, вердикт КСУ - послаблення впливу "всієї антикорупційної архітектури в Україні", зазначають автори допису.

Також у заяві говориться про те, що 2010 року понад 40 країн криміналізували незаконне збагачення. Внесення такого пункту до Кримінального кодексу не суперечить правам людини і таким конституційним принципам, як презумпція невинуватості, упевнені представники країн G7 та Світовий банк.

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США, Японія, Німеччина, Великобританія, Канада, Італія, Франція та Світовий банк закликали владу України "активізувати свої зусилля для забезпечення ефективності антикорупційних правових інструментів та інституцій включно з відновленням кримінальної відповідальності за незаконне збагачення".

Нагадаємо, 26 лютого КСУ визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу України, яка передбачала покарання чиновників за незаконне збагачення. Своє рішення суд пояснив тим, що ця стаття порушує принцип презумпції невинуватості та неприпустимості притягнення особи до відповідальності "за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів".

Відповідне подання до КСУ ще у грудні 2017 року направили 59 народних депутатів. Частина з них "проходили" у кримінальних справах за цією статтею. При цьому понад 20 підписантів конституційного подання у 2014 році голосували за статтю 368-2 саме в цій редакції. Рішення КСУ - обов'язкове і не підлягає оскарженню.

Днями про свою стурбованість через це рішення КСУ заявила і Європейська Комісія.

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