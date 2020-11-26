Ґюнтер Ґрасс - німецький письменник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ґюнтер Ґрасс".

Ґюнтер Ґрасс (1927-2015) - один із найважливіших та найбільш визнаних у світі німецьких письменників повоєнного часу. До його найважливіших творів відносять "данцизьку трилогію": романи "Бляшаний барабан" і "Собачі роки", а також повість "Кіт і миша", які вийшли друком у 1959-1963 роках. Ґрасс брав участь у зустрічах письменників "Групи 47". Довгі роки він займав активну політичну позицію і вважався суперечливим інтелектуалом. Ґюнетр Ґрасс є лауреатом Нобелівської премії з літератури 1999 року. Тоді журі Нобелівської премії з літератури відзначило також роль письменника як публічної особистості. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.