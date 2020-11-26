Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Ґюнтер Ґрасс

Ґюнтер Ґрасс - німецький письменник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ґюнтер Ґрасс".

Ґюнтер Ґрасс (1927-2015) - один із найважливіших та найбільш визнаних у світі німецьких письменників повоєнного часу. До його найважливіших творів відносять "данцизьку трилогію": романи "Бляшаний барабан" і "Собачі роки", а також повість "Кіт і миша", які вийшли друком у 1959-1963 роках. Ґрасс брав участь у зустрічах письменників "Групи 47". Довгі роки він займав активну політичну позицію і вважався суперечливим інтелектуалом. Ґюнетр Ґрасс є лауреатом Нобелівської премії з літератури 1999 року. Тоді журі Нобелівської премії з літератури відзначило також роль письменника як публічної особистості. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Таня Малярчук до 100-річчя Пауля Целана: Легенда про незцілимих

Таня Малярчук до 100-річчя Пауля Целана: Легенда про незцілимих 26.11.2020

"Три чарівні віденські тижні вріжуться в пам'ять і мучитимуть обох до кінця життя, як покалічених солдатів мучать відрізані кінцівки". DW та Meridian Czernowitz презентують серію есеїв до 100-річчя Пауля Целана.
Ґюнтер Ґрасс. Бляшаний барабан

Ґюнтер Ґрасс. "Бляшаний барабан" 10.12.2018

"Бляшаний барабан" Ґюнтера Ґрасса мав ефект бомби. Це історія двох світових воєн і ХХ століття очима хлопчика-недоростка, а також порахунок із Німеччиною 1950-х років.
Коментар: Німеччина без змін, яка змінюється

Коментар: Німеччина без змін, яка змінюється 12.09.2016

Тих, хто боїться змін, багато. Меркель це прекрасно розуміє і заспокоює: Німеччина залишиться такою, як вона є. Але якою? Країною, яка завжди змінювалась і перетворювалась, вважає Фолькер Ваґенер.
Десять найвизначніших творів Ґюнтера Ґрасса

Десять найвизначніших творів Ґюнтера Ґрасса 19.04.2015

Смерть Ґюнтера Ґрасса - величезна втрата для світової літератури. DW представляє десять робіт з доробку німецького письменника, які принесли йому славу та визнання на віки.

Ґюнтер Ґрасс: культурний спадок провокатора 16.04.2015

Нобелівський лауреат, видатний німецький автор Ґюнтер Ґрасс залишив по собі чималий літературний спадок. Його дебютний роман "Бляшаний барабан" – ще й досі є одним з найвизначніших творів повоєнної літератури Німеччини.

Справа життя Ґюнтера Ґрасса 15.04.2015

Вся літературна творчість Ґюнтера Ґрасса була присвячена переосмисленню досвіду націонал-соціалізму в Німеччині. До самої смерті письменник залишався провокатором і збурювачем громадської думки.
У Німеччині вшановують пам’ять письменника Ґюнтера Ґрасса

У Німеччині вшановують пам’ять письменника Ґюнтера Ґрасса 14.04.2015

Німецькі політичні та суспільні діячі вшановують пам’ять нобелівського лауреата Ґюнтера Ґрасса, який помер напередодні. За словами Анґели Меркель, Німеччина втратила великого митця.
Помер видатний німецький письменник Ґюнтер Ґрасс

Помер видатний німецький письменник Ґюнтер Ґрасс 13.04.2015

У лікарні Любека помер видатний письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури Ґюнтер Ґрасс. 87-річний митець пішов з життя через інфекцію.
Ґюнтер Ґрасс: народний поет, руйнувальник табу

Ґюнтер Ґрасс: народний поет, руйнувальник табу 13.04.2015

Він був людиною, яка знову і знову сколихувала суспільство, поляризувала й провокувала, все підмічала пильним поглядом громадянина. Але насамперед Ґрасс був, є і залишатиметься видатним автором.
Ґюнтер Ґрасс ставить під сумнів «ліки» Євросоюзу для Греції

Ґюнтер Ґрасс ставить під сумнів «ліки» Євросоюзу для Греції 26.05.2012

Німецький письменник Ґюнтер Ґрасс висловився щодо ще однієї важливої суспільної теми. Новий вірш нобелівського лауреата з літератури містить жовчну критику поводження Європи із заборгованістю Греції.
Ґюнтера Ґрасса оголосили в Ізраїлі персоною нон-ґрата

Ґюнтера Ґрасса оголосили в Ізраїлі персоною нон-ґрата 08.04.2012

Після публікації скандального вірша про Ізраїль лауреата Нобелівської премії Ґюнтера Ґрасса оголосили в цій країні персоною нон-ґрата. Його звинувачують в радикальному антисемітизмі.
Нобелівський лауреат Ґюнтер Ґрасс знову у центрі скандалу

Нобелівський лауреат Ґюнтер Ґрасс знову у центрі скандалу 05.04.2012

Відомий німецький письменник, лауреат Нобелівської премії Ґюнтер Ґрасс опублікував поему на тему ізраїльсько-іранського конфлікту. І знову оскандалився.
Від Томаса Манна до Юлії Франк

Від Томаса Манна до Юлії Франк 17.03.2009

Німецька література може видатися глибокодумною, серйозною та похмурою, але водночас попри всю свою суворість вона рясніє натяками та витонченою іронією. Ось великі письменники ХХ-ХХІ століть у стислому огляді.
Ґюнтер Ґрасс: письменник з активною життєвою позицією

Ґюнтер Ґрасс: письменник з активною життєвою позицією 21.10.2007

До нього ставляться по-різному. Одні шанують видатного представника повоєнної літератури. Для інших він втратив моральний авторитет. 16-го жовтня німецькому письменнику Ґюнтеру Ґрассу виповнилося 80.
Карл-Гайнц Гайманн: „Футбол - це дуже людяний вид спорту”

Карл-Гайнц Гайманн: „Футбол - це дуже людяний вид спорту” 10.06.2006

Ця людина не просто видавець найвпливовішого в Німеччині футбольного журналу «kicker » і один з найповажаніших експертів з цього виду спорту. Німецькі оглядачі ставлять його ім”я в один ряд з такими особистостями, як Гельмут Коль, Ґюнтер Ґрасс або Франц Беккенбауер. Карл-Гайнц Гайманн – відомий спортивний журналіст, людина незвичайної долі, головне місце в житті котрої завжди посідав футбол.