Frontex: У травні побільшало незаконних перетинів кордонів ЄС

Агентство з охорони зовнішніх кордонів ЄС Frontex вказує на значне зростання кількості нелегальних спроб перетину кордонів Євросоюзу. Про це повідомляє група видань німецької медійної групи Funke в випусках за неділю, 14 червня, посилаючись на звіт Frontex, який мають у своєму розпорядженні журналісти.

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За даними Frontex, упродовж травня поточного року на головних міграційних маршрутах до ЄС зафіксовано майже 4,3 тисячі незаконних перетинів кордону, що майже втричі більше, ніж у квітні. "Найактивнішим" маршрутом потрапляння мігрантів до ЄС залишалася східна частина Середземного моря, а саме маршрут з Туреччини до Греції. Тут з січня по травень поточного року виявлено 12,7 тисячі випадків нелегального перетину кордонів Євросоюзу.

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Зафіксованому в травні зростанню кількості нелегальних перетинів кордону передувало значне зниження цього показника під час коронавірусної кризи. Приміром, у квітні число несанкціонованих перетинів кордону знизилося до рекордно низького рівня. Загалом за перші п'ять місяців цього року виявлено 31,6 тисячі випадків несанкціонованого перетину зовнішніх кордонів ЄС, що на шість відсотків менше, ніж за аналогічний період минулого року, йдеться в травневому звіті Frontex.

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