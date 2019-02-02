 Freedom House визнала Україну ″частково вільною″ країною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2019

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Новини

Freedom House визнала Україну "частково вільною" країною

Правозахисники документують в Україні напади на активістів та непокояться процесом відбору суддів до Вищого антикорупційного суду.

Ukraine - Symbol - Flagge (picture alliance/NurPhoto/M. Luczniewski)

Україна в 2019 році залишається в статусі "частково вільної" країни, а окупований Росією Крим отримав статус "невільна територія", йдеться вщорічному звітіміжнародної правозахисної організації Freedom House, оприлюдненому у вівторок, 5 лютого. У цифровому виразі Freedom House присудила Україні за підсумками 2018 року 60 балів зі 100 можливих, тоді як за 2017 рік в України було 62 бали.

У звіті Freedom in the World 2019 ("Свобода у світі 2019") зазначається, що правозахисні групи задокументували в Україні понад 50 нападів на активістів і правозахисників упродовж перших дев'яти місяців минулого року. У звіті також йдеться про те, що українські законодавці та президент країни Петро Порошенко ухвалили законодавчі акти про створення Вищого антикорупційного суду, проте внутрішні і міжнародні спостерігачі висловили занепокоєння процесом відбору суддів, які мають увійти до складу суду. У правозахисній організації також нагадали про дані ООН щодо загибелі цивільних осіб на Донбасі.

Ситуація в Криму

Окупований Росією півострів Крим цього року отримав статус "невільної" території з огляду на переслідування, арешти і затримання за мирну діяльність активістів та представників опозиції, що виступали проти російської окупації. "У листопаді російські сили атакували та захопили три українські морські судна в Чорному морі неподалік Криму, що посилило напругу. 24 українських військовослужбовців затримали під час нападу, і на кінець року вони залишаються під вартою", - нагадали правозахисники. Також у звіті звернули увагу на ув'язнення у грудні минулого року чотирьох кримських татар нібито за зв'язки з ісламістським угрупуванням "Хізб ут-Тахрір", яке визнано терористичною організацією в Росії, але не в Україні.

У Freedom House наголосили, що відмінності щодо України та Криму у звітах "Свобода у світі" не ставлять під сумнів приналежність Криму до України.

Разом з Україною "частково вільними" зараз визнані ще 59 інших держав і п'ять територій, серед яких Молдова, Угорщина, Албанія, Сербія, Македонія, Боснія та Герцеговина, Мексика, Пакистан, М'янма, Індонезія.

У розділ "невільних" потрапили 50 країн і вісім територій, зокрема Росія, Білорусь, Казахстан, Китай, Єгипет, Алжир, Лівія, Саудівська Аравія, Іран, Ірак.

Загалом у звіті проаналізували 209 країн і територій. "Вільними" визнано 86 країн і одну територію, серед яких США, Канада, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, Польща, Великобританія, країни Балтії, Бразилія, Аргентина, Чилі.

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Посилання в інтернеті

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019/democracy-in-retreat

Аудіо й відео до теми

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