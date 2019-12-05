Французького офіцера затримали за підозрою в шпигунстві на користь РФ

Французький підполковник, який проходить службу на базі НАТО в Італії, був затриманий за підозрою в шпигунстві на користь Росії. Про це в неділю, 30 серпня, повідомили французькі ЗМІ.

Згодом міністерка оборони Франції Флоранс Парлі частково підтвердила цю інформацію. За її словами, щодо старшого французького офіцера ведеться розслідування за підозрою в порушенні державної таємниці, проте інших деталей вона не надала.

Джерела агентства AFP тим часом повідомляють, що проти офіцера висунули обвиувачення в розвідувальній діяльності на користь іноземної держави, що завдала шкоди фундаментальним інтересам Франції.

За даними радіо Europe 1, підполковник володіє російською мовою, і в Італії його бачили з чоловіком, якого ідентифікували як агента російської спецслужби ГРУ. Офіцера підозрюють у шпигунстві на користь Росії, йдеться у повідомленні Europe 1.

Французькі спецслужби затримали офіцера 21 серпня, коли той планував повертатися з Франції до Італії. Зараз він перебуває у в'язниці в Парижі.