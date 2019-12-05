 Французького офіцера затримали за підозрою в шпигунстві на користь РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2020

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Новини

Французького офіцера затримали за підозрою в шпигунстві на користь РФ

Французький підполковний, який служив на базі НАТО в Італії, був затриманий за підозрою в шпигунстві на користь Росії. Міністерка оборони Франції Флоранс Парлі підтвердила розслідування щодо офіцера.

Міністерка оборони Франції Флоранс Парлі

Міністерка оборони Франції Флоранс Парлі

Французький підполковник, який проходить службу на базі НАТО в Італії, був затриманий за підозрою в шпигунстві на користь Росії. Про це в неділю, 30 серпня, повідомили французькі ЗМІ.

Згодом міністерка оборони Франції Флоранс Парлі частково підтвердила цю інформацію. За її словами, щодо старшого французького офіцера ведеться розслідування за підозрою в порушенні державної таємниці, проте інших деталей вона не надала.

Джерела агентства AFP тим часом повідомляють, що проти офіцера висунули обвиувачення в розвідувальній діяльності на користь іноземної держави, що завдала шкоди фундаментальним інтересам Франції. 

За даними радіо Europe 1, підполковник володіє російською мовою, і в Італії його бачили з чоловіком, якого ідентифікували як агента російської спецслужби ГРУ. Офіцера підозрюють у шпигунстві на користь Росії, йдеться у повідомленні Europe 1.

Французькі спецслужби затримали офіцера 21 серпня, коли той планував повертатися з Франції до Італії. Зараз він перебуває у в'язниці в Парижі.

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