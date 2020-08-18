Франція зробила контрацептиви безкоштовними для жінок до 25 років

З суботи, 1 січня, у Франції доступ до контрацептивів став безкоштовним для жінок віком від 18 до 25 років.

"З 1 січня 2022 року система медичного страхування покриватиме витрати на контрацепцію та пов’язані з нею процедури (щорічну консультацію лікаря, біологічні аналізи)", йдеться у повідомленні мінітерства охорони здоров'я.

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Раніше контрацепція була безкоштовною у Франції лише для неповнолітніх дівчат, як і в низці інших європейських країн, таких як Німеччина, Бельгія, Нідерланди чи Норвегія. З 2022 року французька влада розшира програму, яка спрямована на запобігання небажаній вагітності, на жінок до 25 років включно.

Рішення прийняли за результатами досліджень, які вказали, що молоді жінки часто відмовляються від використання протизаплідних засобів з фінансових причин. "У віці від 18 до 25 років жінки є дуже вразливими, оскільки вони позбавляються багатьох прав неповнолітніх і дуже нестійкі в економічному плані", - цитує агенція AFP речницю французької групи захисту прав жінок En Avant Tous Луїзу Делав'є.

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За оцінками французької влади, програмою зможуть скористатися до трьох мільйонів жінок. Для них стане безкоштовним доступ до протизаплідних пігулок, внутрішньоматкових спіралей, контрацептивних пластирів та ін'єкцій.

Нагадаємо, що у Великобританії безкоштовний доступ до контрацептивів мають жінки різного віку.