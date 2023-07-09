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Франція готує нову військову допомогу Україні

Олександр Куницький
20 хв. тому

Особливу увагу планується зосередити на протиповітряній обороні й артилерії, наголосила глава МЗС Катрін Колонна.

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Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна
Міністерка закордонних справ Франції Катрін КолоннаФото: Resul Rehimov/AA/picture alliance

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила про підготовку нових поставок військової допомоги Україні з урахування найнагальніших потреб. Відповідну заяву вона зробила в інтерв'ю французькому онлайн-виданню Rfi, опублікованому ввечері суботи, 8 липня.

"Готуються нові поставки військової допомоги з метою постійного врахування найнагальніших потреб, висловлених Україною", - сказала вона. Насамперед, за словами Колонни, йдеться про те, щоб в дуже короткостроковій перспективі допомогти Україні захистити себе від агресії, жертвою якої вона стала, зосереджуючи особливу увагу на протиповітряній обороні й артилерії. "Ця підтримка продовжуватиметься та посилюватиметься", - наголосила міністерка.

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При цьому Колонна наголосила на необхідності зміцнення потенціалу України в довгостроковій перспективі. За її словами, мова йде про надання Україні "достатньо потужних можливостей, щоб відвернути Росію від будь-яких нових спроб агресії в майбутньому". Саме в межах цих зусиль Франція разом із кількома європейськими партнерами запропонувала Україні здійснювати підготовку пілотів на сучасних винищувачах. "Франція неодноразово стверджувала, що буде підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно для того, щоб вона могла забезпечити законний захист своєї незалежності, суверенітету і територіальної цілісності", - запевнила Колонна.

Колонна: Саміт НАТО має закріпити підтримку України

Глава МЗС Франції також зазначила, що саме надання Україні зброї для самооборони та зміцнення потенціалу для стримування будь-якої нової агресії є метою гарантій безпеки, які союзники нині обговорюють. При цьому гарантії безпеки, як наголосила Колонна, будуть надані Україні не замість, а паралельно з процесом інтеграції до Північноатлантичного альянсу (НАТО). "Ми хочемо, щоб Вільнюський саміт дав можливість закріпити підтримку України з боку Альянсу на довгостроковій основі і надати конкретного змісту її перспективі вступу до НАТО", - сказала вона.

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Також Колонна повідомила, що загальний обсяг гуманітарної допомоги, яку Франція надала Україні з початку повномасштабної війни,  перевищила 300 мільйонів євро. Ще два мільярди євро Франція направила на макрофінансову допомогу, додала вона.

Нагадаємо, у травні Франція заявила про готовність надати Києву гарантії безпеки, які допоможуть запобігти можливим майбутнім агресіям.

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