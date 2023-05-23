Франція готова стати гарантом безпеки України - заява

Франція готова узгодити з Україною надання Києву гарантій безпеки, які допоможуть запобігти можливим майбутнім агресіям, заявили в міністерстві закордонних справ Франції.

"Франція разом зі своїми партнерами продовжує розмірковувати над тим, як найкраще підтримувати Україну в довгостроковій перспективі та в усіх сферах. Франція готова узгодити з Україною угоди, спрямовані на надання їй гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе в довгостроковій перспективі та запобігти можливим агресіям у майбутньому, - йдеться в заяві МЗС Франції , оприлюдненій у вівторок, 23 травня.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що допоки рішення про членство України в НАТО ще не ухвалено, західні країни обговорюють гарантії безпеки для Києва. Ключові держави-члени НАТО попередньо підтримали ідею надання Україні гарантій безпеки до отримання членства на основі Київського безпекового договору.

Читайте також: Україна працює над розширенням підтримки її вступу в НАТО - Єрмак

Американський чиновник на умовах анонімності підтвердив виданню, що обговорення "ізраїльської моделі" безпеки для України тривають, але конкретики поки що немає. Але високопоставлені чиновники в декількох європейських столицях, зокрема Парижі та Берліні, розповіли, що вони загалом згодні з планом, який передбачає "низку двосторонніх гарантій у рамках багатосторонньої домовленості" щодо забезпечення безпеки України у майбутньому.

Читайте також: Шольц: Союзники обговорюють з Україною повоєнні гарантії безпеки