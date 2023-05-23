  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
В МЗС Франції заявили про готовність стати гарантом безпеки України у майбутньому
Будівля МЗС ФранціїФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Франція готова стати гарантом безпеки України - заява

Валерій Сааков
2 год. тому

Париж шукає, яким чином гарантувати безпеку Україну в довгостроковій перспективі, заявили в МЗС країни.

https://p.dw.com/p/4RiBi

Франція готова узгодити з Україною надання Києву гарантій безпеки, які допоможуть запобігти можливим майбутнім агресіям, заявили в міністерстві закордонних справ Франції.

"Франція разом зі своїми партнерами продовжує розмірковувати над тим, як найкраще підтримувати Україну в довгостроковій перспективі та в усіх сферах. Франція готова узгодити з Україною угоди, спрямовані на надання їй гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе в довгостроковій перспективі та запобігти можливим агресіям у майбутньому, - йдеться в заяві МЗС Франції, оприлюдненій у вівторок, 23 травня.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що допоки рішення про членство України в НАТО ще не ухвалено, західні країни обговорюють гарантії безпеки для Києва. Ключові держави-члени НАТО попередньо підтримали ідею надання Україні гарантій безпеки до отримання членства на основі Київського безпекового договору.

Читайте також: Україна працює над розширенням підтримки її вступу в НАТО - Єрмак

Американський чиновник на умовах анонімності підтвердив виданню, що обговорення "ізраїльської моделі" безпеки для України тривають, але конкретики поки що немає. Але високопоставлені чиновники в декількох європейських столицях, зокрема Парижі та Берліні, розповіли, що вони загалом згодні з планом, який передбачає "низку двосторонніх гарантій у рамках багатосторонньої домовленості" щодо забезпечення безпеки України у майбутньому.

Читайте також: Шольц: Союзники обговорюють з Україною повоєнні гарантії безпеки

Дуда: Польща домагатиметься гарантій безпеки для України

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

www.diplomatie.gouv.fr
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Країни ЄС надала 220 тисяч артснарядів Україні - Боррель

Країни ЄС надали 220 тисяч артснарядів Україні - Боррель

Політика2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Голова фракції Лівої партії в Бундестазі Дітмар Барч під час поїздки до Києва в травні 2023 року

Голова лівих у Бундестазі про ППО для Києва та діалог з РФ

Голова лівих у Бундестазі про ППО для Києва та діалог з РФ

Політика24 год. тому
КПП Азербайджану у Нагірному Карабаху

Заяви Пашиняна. Чи запанує мир у Нагірному Карабаху?

Заяви Пашиняна. Чи запанує мир у Нагірному Карабаху?

Політика1 год. тому
Кандидати у президенти Туреччини на виборчих плакатах

Туреччина перед другим туром: агресія та фейки

Туреччина перед другим туром: агресія та фейки

Політика3 год. тому
TikTok App

У яких країнах і чому заборонений TikTok?

У яких країнах і чому заборонений TikTok?

Суспільство8 год. тому
external

Як беспілотник "Лелека" застосовують в боях за Бахмут?

Як беспілотник "Лелека" застосовують в боях за Бахмут?

Конфлікти9 год. тому02:03 хв.
Під час зустрічі Ради ЄС 22 травня

Санкції ЄС проти РФ і допомога Києву: до чого тут Угорщина?

Санкції ЄС проти РФ і допомога Києву: до чого тут Угорщина?

Політика12 год. тому
На головну сторінку