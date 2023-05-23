Франція готова стати гарантом безпеки України - заява
Валерій Сааков
2 год. тому
Париж шукає, яким чином гарантувати безпеку Україну в довгостроковій перспективі, заявили в МЗС країни.
https://p.dw.com/p/4RiBi
Реклама
Франція готова узгодити з Україною надання Києву гарантій безпеки, які допоможуть запобігти можливим майбутнім агресіям, заявили в міністерстві закордонних справ Франції.
"Франція разом зі своїми партнерами продовжує розмірковувати над тим, як найкраще підтримувати Україну в довгостроковій перспективі та в усіх сферах. Франція готова узгодити з Україною угоди, спрямовані на надання їй гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе в довгостроковій перспективі та запобігти можливим агресіям у майбутньому, - йдеться в заяві МЗС Франції, оприлюдненій у вівторок, 23 травня.
Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що допоки рішення про членство України в НАТО ще не ухвалено, західні країни обговорюють гарантії безпеки для Києва. Ключові держави-члени НАТО попередньо підтримали ідею надання Україні гарантій безпеки до отримання членства на основі Київського безпекового договору.
Американський чиновник на умовах анонімності підтвердив виданню, що обговорення "ізраїльської моделі" безпеки для України тривають, але конкретики поки що немає. Але високопоставлені чиновники в декількох європейських столицях, зокрема Парижі та Берліні, розповіли, що вони загалом згодні з планом, який передбачає "низку двосторонніх гарантій у рамках багатосторонньої домовленості" щодо забезпечення безпеки України у майбутньому.