Фінів всьоме поспіль визнали найщасливішою нацією на планеті

Україна посіла 105 місце у глобальному рейтингу щастя серед 137 країн, суттєво опустившись у порівнянні з минулим роком. У дослідженні враховувалися дані за останні три роки.

Фінляндія сьомий рік поспіль залишається країною із найщасливішим населенням у світі. Таких висновків дійшли автори щорічного Всесвітнього звіту про щастя , представленого в Нью-Йорку в понеділок, 20 березня, у Міжнародний день щастя.

У звіті дослідники проаналізували період між 2021 і 2023 роками, враховуючи суб'єктивні оцінки життя населення, що проживає в країні. У першу десятку увійшли скандинавські країни - за Фінляндією слідують Данія, Ісландія та Швеція. Норвегія посіла сьоме місце.

Ізраїль виявився середземноморським аутсайдером, опинившись на п'ятому місці серед скандинавських країн, випередивши Нідерланди. Німеччина, своєю чергою, суттєво опустилася в рейтингу - з 16-го на 24-е місце.

Результат України також суттєво погіршився - вона опустилася з 92-го місця на 105-е. США також втратили позиції, опустившись на 23-є місце з 15-го минулого року. Загалом до рейтингу увійшли 143 країни.

Що робить людей щасливими

Дослідники щастя у звіті не вдавалися у звіті до подробиць про те, що саме робить фінів щасливішими за всі інші нації у світі. Однак вони визначили низку ключових факторів, які загалом роблять людей щасливішими, як-от соціальна підтримка, дохід, свобода та відсутність корупції, додає dpa.

"Тож це не обов'язково щастя в сенсі стрибків вгору-вниз, радості в моменті. Це скоріше відчуття задоволеності. Я думаю, що це важливий момент", - сказав агентству Ян-Еммануель Де Неве, один з авторів Всесвітнього звіту про щастя.

Мешканці скандиинавських країн дуже високо оцінюють власне життя за цими пунктами і задоволені ним.

За останні 12 років глобальна нерівність за рівнем щастя зросла більш ніж на 20 відсотків у всіх регіонах і вікових групах. Згідно зі Всесвітнім звітом про щастя, найнещаснішою країною в його є Афганістан. Різниця між Фінляндією (7,7), країною з найщасливішими людьми, та Афганістаном (1,7) становить шість балів за середньою шкалою щастя від 0 до 10.