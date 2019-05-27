 Fiat Chrysler і Peugeot SA почали офіційні переговори про злиття | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.10.2019

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Новини

Fiat Chrysler і Peugeot SA почали офіційні переговори про злиття

В результаті злиття з'явиться четверта в світі за потужністю автогрупа. FCA і PSA розраховують, що злиття дозволить їм вирішити і внутрішні проблеми.

Logo Peugeot und Fiat (Reuters/R. Duvignau)

Італійсько-американський автоконцерн Fiat Chrysler (FCA) і французький Peugeot SA (PSA), що є материнським концерном німецького автовиробника Opel, домовились почати офіційні переговори про злиття. Про це йдеться в спільній заяві концернів, оприлюдненій у четвер, 31 жовтня.

В результаті злиття повинна з'явитися четверта в світі за потужністю автогрупа з обсягом виробництва в 8,7 мільйона ​​транспортних засобів на рік, синергічний ефект дозволить щорічно економити 3,7 мільяпда євро, при цьому жоден із заводів не буде закритий, відзначається в документі. Більшими за нову автогрупу будуть лише Volkswagen, Toyota і французько-японський Renault-Nissan.

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Німецькі банки Deutsche Bank та Commerzbank розпочали переговори про злиття, повідомили обидві фінансові установи. У банках при цьому наголосили, що факт переговорів не означає автоматично рішення про злиття. (17.03.2019)

Створення компанії в результаті злиття залізничних потужностей німецького Siemens та французького Alstom негативно вплине на конкуренцію та споживачів в Європі, вважають у Єврокомісії. (06.02.2019)

Злиття рівних

Адміністративна рада PSA дала зелене світло на злиття ще напередодні ввечері. У спільній заяві концернів йдеться, що сторони прагнуть до злиття на рівноправній основі. Нову автогрупу очолить нинішній шеф PSA Карлос Таварес. Глава адміністративної ради FCA Джон Елканн - онук шефа Fiat Джованні Аньєллі - залишиться в об'єднаній групі на тій же посаді.

За даними газети The Wall Street Journal, загальна біржова вартість FCA і PSA становить близько 50 мільярдів доларів. PSA випускає традиційні французькі моделі Peugeot та Citroеn, а FCA - такі марки, як Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Lancia і Maserati.

Fiat Chrysler одного разу вже намагався об'єднатися з французьким Renault, щоб створити третю за розміром в світі автогрупу, але переговори провалились. Після багатомісячних дискусій Fiat Chrysler у червні несподівано відкликав свою оферту про злиття.

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