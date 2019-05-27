Fiat Chrysler і Peugeot SA почали офіційні переговори про злиття

Італійсько-американський автоконцерн Fiat Chrysler (FCA) і французький Peugeot SA (PSA), що є материнським концерном німецького автовиробника Opel, домовились почати офіційні переговори про злиття. Про це йдеться в спільній заяві концернів, оприлюдненій у четвер, 31 жовтня.

В результаті злиття повинна з'явитися четверта в світі за потужністю автогрупа з обсягом виробництва в 8,7 мільйона ​​транспортних засобів на рік, синергічний ефект дозволить щорічно економити 3,7 мільяпда євро, при цьому жоден із заводів не буде закритий, відзначається в документі. Більшими за нову автогрупу будуть лише Volkswagen, Toyota і французько-японський Renault-Nissan.

Злиття рівних

Адміністративна рада PSA дала зелене світло на злиття ще напередодні ввечері. У спільній заяві концернів йдеться, що сторони прагнуть до злиття на рівноправній основі. Нову автогрупу очолить нинішній шеф PSA Карлос Таварес. Глава адміністративної ради FCA Джон Елканн - онук шефа Fiat Джованні Аньєллі - залишиться в об'єднаній групі на тій же посаді.

За даними газети The Wall Street Journal, загальна біржова вартість FCA і PSA становить близько 50 мільярдів доларів. PSA випускає традиційні французькі моделі Peugeot та Citroеn, а FCA - такі марки, як Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Lancia і Maserati.

Fiat Chrysler одного разу вже намагався об'єднатися з французьким Renault, щоб створити третю за розміром в світі автогрупу, але переговори провалились. Після багатомісячних дискусій Fiat Chrysler у червні несподівано відкликав свою оферту про злиття.