 Facebook програв у суді суперечку з антимонопольним відомством ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2020

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Новини

Facebook програв у суді суперечку з антимонопольним відомством ФРН

Facebook не може без згоди користувачів збирати й поєднувати їхні дані з інших сервісів, вирішив Федеральний верховний суд, підтримавши позицію антимонопольного відомства ФРН.

Федеральний верховний суд Німеччини

Федеральний верховний суд Німеччини у Карлсруе

Компанія Facebook зловживала своєю панівною позицією на ринку соціальних мереж, збираючи дані користувачів. Таке рішення у вівторок, 23 червня, прийняв Федеральний верховний суд Німеччини.

Згідно з рішенням, Facebook не може без згоди користувачів поєднувати й опрацьовувати їхні особисті дані, зібрані з допомогою інших сервісів - WhatsApp, Instagram, а також вебсайтів та застосунків інших операторів. Таким чином суд підтримав рішення Федерального антимонопольного відомства ФРН, яке в лютому 2019 року запровадило стосовно соцмережі низку обмежень стосовно обробки зібраних даних. Регулятор вважає, що Facebook домінує на ринку Німеччини та зловживає своєю позицією для збирання та аналізу даних користувачів без їхньої згоди.

Представники соцмережі оскаржили позицію антимонопольного відомства у Вищому земельному суді в Дюссельдорфі, зазначивши, що регулятор недооцінює серйозності конкуренції для Facebook з боку YouTube, Snapchat та Twitter. У серпні 2019 року суд у Дюссельдорфі призупинив дію рішення відомства. Тепер же справа повернеться до цього суду для винесення остаточного рішення.

Очільник антимонопольного органу ФРН Андреас Мундт (Andreas Mundt) схвалив рішення Федерального верховного суду. На його думку, якщо збір та використання даних відбуваються з порушенням закону, антимонопольне законодавство має передбачати можливість втручання, щоб запобігти зловживанням.

  • Інес Альфа та Ніколь Руджеро, Tears in the Wind

    З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж

    Прямий зв'язок із глядачем

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  • Арвіда Бистрьом, Upskirt

    З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж

    Життя у соцмережах

    Мистецтво соцмереж (Social Media Art) відроджує утопічну ідею мережевого мистецтва, поширену в епоху зародження інтернету наприкінці 20-го століття. Вона полягає в тому, аби демократизувати мистецький світ завдяки соцмережам. За допомогою Instagram, Facebook, YouTube, Tumblr та Twitter можна встановити прямий контакт із аудиторією. На фото: робота Upskirt шведки Арвіди Бистрьом.

  • Штеффен Цілліґ, Only Originals

    З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж

    Мистецтво йде за глядачем

    На виставці Link in Bio в Лейпцигу зібрані роботи авторства 35 переважно молодих митців. Усі твори відрізняє одне: візуальне мистецтво відбувається там, де глядачі - в соціальних мережах, переважно в Instagram. Старі добрі веб-сайти як місце презентації поступово вмирають. На фото: робота Only Originals німця Штеффена Цілліґа (Steffen Zillig).

  • Кріс Дранґе, Emrata with Butterflies

    З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж

    Кардаш'ян в олії

    Не всі роботи, представлені на виставці в Лейпцигу, цифрові. Митець з Гамбурга Кріс Дранґе (Chris Drange) збільшив викладені в соцмережах селфі жінок американської селебріті-родини Кардаш'ян, доповнив їх елементами класичного живопису та замовив зрештою їх у вигляді олійного живопису в Китаї.

  • Олі Епп, Big Croc

    З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж

    Смартфон чи не в кожного

    Мережеве мистецтво існувало ще до того, як інтернет став доступний для масової публіки. Але завдяки соціальним мережам аудиторія каналів поширення того чи іншого контенту збільшилася в рази. А смартфон з виходом в інтернет сьогодні в кишені чи не кожного. На фото: робота Big Croc британця Олі Еппа.

  • Леа Шрегер, After the Art Fair

    З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж

    Секспозитив від Леї Шрегер

    Американка Леа Шрегер стала відомою завдяки фото в соцмережі Instagram, на яких вона зображена в підкреслено еротичних позах, часто з мінімальними елементами одягу. "Секспозитивна перформанс-мисткиня" називає її німецький журнал monopol, а напрямок, у якому вона працює - секспозитивний фемінізм. Діяльність Шрегер наражається на критику передусім прибічників традиційного фемінізму.

    Автор: Данило Білик


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