 Facebook пояснив, як боротиметься з маніпулятивною рекламою на виборах в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.01.2019

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Новини

Facebook пояснив, як боротиметься з маніпулятивною рекламою на виборах в Україні

Facebook буде розширювати примусові заходи, щоб не допускати іноземну передвиборну рекламу в Україні напередодні голосування. На маніпулятивну рекламу можуть поскаржитись і звичайні користувачі соцмережі.

Symbolbild Facebook Social Media Fake News (picture-alliance/maxppp/P. Proust)

У Facebook повідомляють, що обмежуватимуть політичну рекламу з-за кордону в передвиборчий період в Україні. Зокрема, це означає, що розміщувати політичну рекламу зможуть лише ті, хто перебуває в країні. Про це йдеться у відповіді Facebook на запит Deutsche Welle. На питання DW, чи можна буде обійти це обмеження, просто зареєструвавши компанію в Україні, у Facebook не змогли дати чіткої відповіді. "Щоб визначити, яка реклама надходить з-за меж країни, ми використовуємо інформацію про обліковий запис людини, сторінку та рахунок реклами", - йдеться у повідомленні Facebook.

У компанії також додали, що звичайні користувачі можуть відтепер самі бачити походження реклами у розділі "Інформація про рекламу", незалежно від того, чи це політична реклама чи цільова щодо конкретної особи. "У цьому розділі також наведено додаткову інформацію про сторінку, наприклад, коли вона була створена, та її попередні назви. Це допомагає людям краще зрозуміти мету, з якою було створено сторінку. Незабаром ми також будемо тимчасово розширювати примусові заходи, щоб не допускати іноземну передвиборну рекламу в Україні напередодні голосування", - зазначається у відповіді на запит.

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У Facebook також наголосили, що будуть і надалі перешкоджати узгодженій неавтентичній поведінці - мережі облікових записів або сторінок, тобто так званих ботів, які вводять в оману інших людей.

Нагадаємо, що рішення посилити контроль над рекламою з політичним контентом у Facebook було ухвалене ще 2018 року. Так, при розміщенні політичної реклами потрібно вказувати, хто її оплачує. Соцмережа також перевіряє особу замовника і розташування. Ще раніше Facebook посилив і правила розміщення передвиборної агітації.

Навесні цього року Facebook відкриє два виборчі центри у Дубліні та Сінгапурі напередодні виборів до Європарламенту. Там працюватимуть більше двох десятків експертів у сферах розвідки загроз безпеки, аналізу даних, розробки програмного забезпечення, досліджень, роботи з аудиторією та юридичних питань.

Окрім того, нині в компанії вже понад тридцять тисяч людей працюють над питаннями безпеки, що втричі більше ніж у 2017 році, йдеться у відповіді Facebook. З них 40-50 людей активно працюють на кожних виборах, а на великих виборах  - 100-150 фахівців.

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