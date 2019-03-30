Facebook посилює правила онлайн-трансляцій після теракту в Новій Зеландії

Після подвійного теракту в місті Крайстчерч у Новій Зеландії компанія Facebook вирішила посилити правила онлайн трансляцій. Про це в п'ятницю, 29 березня, заявила головна операційна директорка інтернет-компанії Шеріл Сендберг. "Як реакція на скоєний теракт, ми вживаємо три заходи: посилення правил для Facebook Live, посилення боротьби з розпаленням ненависті на наших платформах і підтримка Нової Зеландії", - цитує її слова агентство AFP.

Як пояснила Сендберг, в майбутньому компанія заборонить використання функції Facebook Live для тих користувачів, хто раніше порушував встановлені стандарти спільноти. Крім того, Facebook інвестуватиме в програмне забезпечення для швидкого виявлення відредагованих версій відеороликів або інших зображень насильства.

Австралія притягатиме соцмережі до відповідальності

Влада Австралії тим часом оголосила, що в майбутньому притягатиме до відповідальності соціальні мережі, якщо ті не видалятимуть записи терористичних атак зі своїх платформ. Очікується, що вже наступного тижня відповідні закони внесуть до парламенту країни. Компаніям-порушникам загрожують мільярдні штрафи, а їхнім менеджерам - тюремне ув'язнення.

Провідні соціальні мережі "несуть відповідальність за ухвалення будь-яких можливих заходів, що гарантують, що їхні технології не буде використано терористами", - заявив в минулу суботу глава уряду Австралії Скотт Моррісон. Він зазначив, що закликатиме й інші держави Великої двадцятки (G20) змусити соцмережі взяти на себе відповідальність за нерозповсюдження відеороликів, що містять записи терактів та інші сцени насильства.

Як повідомлялося, 15 березня внаслідок нападу на дві мечеті у Крайстчерчі у Новій Зеландії загинули 50 осіб. Ще 50 осіб зазнали поранень. Обидві мечеті розташовані на відстані приблизно п'яти кілометрів одна від одної. Злочинець знімав напад прихованою камерою та вів пряму трансляцію в інтернеті. З моменту першої атаки до затримання минуло 36 хвилин.

28-річного громадянина Австралії Брентона Тарранта поліція затримала того ж дня, згодом йому висунули обвинувачення у вбивстві. Незадовго до вчинення нападу Таррант оприлюднив у соцмережах 74-сторінковий маніфест антиіммігрантського спрямування.