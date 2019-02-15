 Facebook оштрафують у США на 5 мільярдів доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2019

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Новини

Facebook оштрафують у США на 5 мільярдів доларів

Федеральна торгова комісія Сполучених Штатів погодила штраф у 5 мільярдів доларів для компанії Facebook через скандал із витоком особистих даних користувачів.

Засновник та керівник Facebook Марк Цукерберг

Засновник та керівник Facebook Марк Цукерберг

У Федеральній торговій комісії (ФТК) Сполучених Штатів погодили накладення штрафу у розмірі 5 мільярдів доларів на компанію Facebook через скандал із витоком особистих даних користувачів, повідомило американське видання The Wall Street Journal у п'ятницю, 12 липня. Інформацію про штраф цього дня також підтвердило агентству новин Reuters джерело, знайоме з ситуацією.

За інформацією The Wall Street Journal, троє з п'яти членів комісії, які є республіканцями, проголосували за накладення штрафу, тоді як двоє демократів виступили проти. Тепер для стягнення штрафу потрібна ще згода міністерства юстиції США.

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Поки невідомо, скільки може тривати погодження рішення ФТК, зазначило джерело видання. Якщо мін'юст США схвалить накладення штрафу, то він стане найбільшим фінансовим стягненням, яке Федеральна торгова комісія накладала на технологічну компанію. У Facebook та Федеральній торговій комісії відмовилися від коментарів.

Компанія раніше цього року повідомила, що очікує накладення великого штрафу і відклала на його сплату 3 мільярди доларів.  

Скандал з Cambridge Analytica

Приводом для стягнення грошей став скандал з приватною британською компанією Cambridge Analytica, яка несанкціоновано зібрала дані 87 мільйонів користувачів Facebook і потім передавала їх третім особам. Підозрюється, що ці дані також передали передвиборчому штабу тодішнього кандидата в президенти США Дональда Трампа. Штаб міг використати дані для політичної реклами.

У квітні і травні 2018 року засновник Facebook Марк Цукерберг в Конгресі США і Європарламенті визнав помилку і вибачився за витік даних. 

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Скандал довкола Facebook: даними користувачів зловживали на виборах у США (20.03.2018)  

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