 Facebook обмежує доступ до функції онлайн-трансляції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2019

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Новини

Facebook обмежує доступ до функції онлайн-трансляції

Facebook оголосив про обмеження доступу до функції онлайн-трансляції (Livestream) у соціальній мережі. До цього компанію спонукав теракт у Новій Зеландії.

Логотип Facebook

Американська інтернет-компанія Facebook в середу, 15 травня, оголосила про обмеження доступу до функції онлайн-трансляції відео (Livestream) на своїй платформі. Метою цього заходу є запобігти поширенню відео таких терористичних атак, як та, що сталася в березні в Новій Зеландії.

Як заявив віце-президент компанії Гай Роузен, функцією прямої трансляції не зможуть користуватися особи, які порушили певні правила, зокрема спрямовані проти "небезпечних організацій та осіб". "Після жахливих терористичних атак у Новій Зеландії ми вивчали, що ще ми можемо зробити, щоб обмежити використання наших сервісів для завдання шкоди чи поширення ненависті", - йдеться в заяві Роузена. 

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Для користувачів, котрі раніше порушували стандарти Facebook-спільноти, закриють функцію Facebook Live. Крім того, компанія інвестує в програмне забезпечення, щоб виявляти ролики зі сценами насильства. (30.03.2019)

Серед дій, які можуть призвести до відключення функції онлайн-трансляції, названо, наприклад, поширення без контексту лінку на заяву терористичного угруповання. При цьому користувачів каратимуть за це після першого ж такого випадку. За словами Роузена, схожі обмеження будуть поширені й на інші дії таких осіб, зокрема на створення оголошень у Facebook.

Нагадаємо, що 15 березня внаслідок нападу на дві мечеті у Крайстчерчі у Новій Зеландії загинули 50 осіб. Ще 50 осіб зазнали поранень. Обидві мечеті розташовані на відстані приблизно п'яти кілометрів одна від одної. Злочинець знімав напад прихованою камерою та вів пряму трансляцію в інтернеті. З моменту першої атаки до затримання минуло 36 хвилин. 28-річного громадянина Австралії Брентона Тарранта поліція затримала того ж дня.

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