 Facebook не знайшов ознак втручання РФ у вотум щодо Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2019

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Новини

Facebook не знайшов ознак втручання РФ у вотум щодо Brexit

Внутрішнє розслідування не виявило жодних істотних спроб впливу на результат референдуму про вихід Великобританії з Європейського Союзу.

Facebook Logo (picture-alliance/dpa/F. Sommer)

Керівництво Facebook не має "жодних доказів" російського втручання у хід референдуму щодо виходу Великобританії з ЄС (Brexit) у червні 2016 року за допомогою цієї соцмережі. Компанія провела внутрішній аналіз наявних даних і не виявила жодної "істотної спроби" з боку зовнішніх сил вплинути на результат голосування, заявив в понеділок, 24 червня, в інтерв'ю BBC Radio 4 директор з комунікацій, віцепрезидент Facebook Ніколас Клегг.

За словами колишнього віцепрем'єра Великобританії, який з жовтня 2018 року працює у Facebook, є спокуса пояснювати політичний землетрус в Сполученому Королівстві "змовою". Однак Клегг вважає, що скептичні настрої британців щодо членства в ЄС мають "більш глибоке коріння".

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У Facebook повідомили, що за останні півроку видалили понад три мільярди фейкових акаунтів. Як зазначили в компанії, більшість таких профілів вдалося виявити одразу після створення. (23.05.2019)

Facebook оголосив про обмеження доступу до функції онлайн-трансляції (Livestream) у соціальній мережі. До цього компанію спонукав теракт у Новій Зеландії. (15.05.2019)

Необхідність державного регулювання соцмереж

Водночас представник Facebook заявив про необхідність державного регулювання соціальних мереж. "Створення подібних правил не є завданням приватних компаній - ні великих, ні малих", - наголосив він. Зокрема, представник Facebook вказав на "термінову необхідність" створення нових норм щодо захисту даних, а також ведення виборчих кампаній і оцінки висловлювань, що розпалюють ненависть.

Нагадаємо, референдум щодо виходу Великобританії з ЄС відбувся 23 червня 2016 року. Тоді 51,9 відсотка британців підтримали Brexit. Передбачалось, що королівство залишить Євросоюз 31 березня 2019 року. Однак британські парламентарі відхилили угоду про умови Brexit, досягнуту урядом Терези Мей з Брюсселем.  Відтак Лондону надали відстрочку до 31 жовтня. 

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