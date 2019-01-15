 Facebook запровадить нові правила для політичної реклами в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.01.2019

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Новини

Facebook запровадить нові правила для політичної реклами в Україні

Соцмережа хоче упередити спроби політичних маніпуляцій і втручання у вибори, в тому числі і в Україні.

Facebook

Соціальна мережа Facebook запровадить жорсткіші правила щодо розміщення політичної реклами у країнах, де протягом 2019 року відбуватимуться вибори. Запровадженням нових правил Facebook хоче ускладнити спроби маніпуляцій, впливу на виборців та втручання у виборчий процес.

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Обмеження торкнуться і України, де 31 березня відбудеться перший тур президентських виборів, а пізніше, восени цього року, плануються чергові вибори Верховної Ради. Так, починаючи з лютого політична реклама у Facebook в Україні може бути розміщена лише тими рекламодавцями, які розташовані у цій країні, інформує у середу, 16 січня, агенція Reuters. 

Нові правила будуть запроваджені також в Індії, де 2019 року відбудуться парламентські вибори, та у Нігерії, де обиратимуть президента і парламент. Такі ж правила діяли в Ірландії під час референдуму щодо легалізації абортів у травні 2018 року. У Євросоюзі, напередодні виборів до Європарламенту у травні 2019 року, також діятимуть нові правила для розміщення політичної реклами у соцмережі, де рекламодавцям доведеться проходити процедуру авторизації перед розміщенням реклами. 

Напередодні важливих виборів в Україні, Індії, Нігерії та інших країнах головним пріоритетом соцмережі є запобігання спробам впливу на виборців, адже від 2016 року Facebook став засобом для політиків і їхніх суперників чи противників розповсюджувати фейкові новини чи інші пропагандистські матеріали.

Нагадаємо, що рішення посилити контроль над рекламою з політичним контентом у Facebook було ухвалене ще 2018 року. Так, при розміщенні політичної реклами потрібно вказувати, хто її оплачує. Соцмережа також перевіряє розташування і особу замовника. Ще раніше Facebook посилив і правила розміщення передвиборної агітації.

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