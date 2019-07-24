 Facebook визнав прослуховування розмов користувачів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2019

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Новини

Facebook визнав прослуховування розмов користувачів

Facebook передавав стороннім компаніям аудіозаписи голосових повідомлень користувачів для їхньої розшифровки. У соцмережі запевняють, що вже тиждень як припинили це робити.

Глава компанії Facebook Марк Цукерберг

Глава компанії Facebook Марк Цукерберг (фото з архіву)

Інтернет-гігант Facebook платив сотням сторонніх компаній за розшифровування аудіоповідомлень своїх користувачів. Про це з посиланням на поінформовані джерела, котрі власне й займалися цією розшифровкою, поінформувала увечері у вівторок, 13 серпня, інформагенція Bloomberg.

У Facebook підтвердили факт прослуховування і запису розмов користувачів, проте запевнили, що соцмережа більше такого не робить. "Як і компанії Google та Apple, ми припинили аналіз людьми аудіозаписів розмов більше тижня тому", - йдеться в офіційній заяві компанії.

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Також у компанії зазначили, що користувачі, чиї розмови були записані, самі погодилися на це, обравши у додатку Messenger опцію з дозволу розшифровки. Згідно з документом, співробітники підрядних компаній аналізували повідомлення сервісу Messenger, аби перевірити ефективність інтерпретації цих повідомлень програмою-роботом.

Водночас співробітники, які займалися розшифровкою голосових повідомлень, заявили агенції Bloomberg, що Facebook не повідомляв їм, звідки і коли були отримані записи для розшифровки. Так само Facebook не повідомляв і своїм користувачів про те, що записи їхніх розмов можуть потрапити до третіх осіб.

У квітні 2018 року голова Facebook Марк Цукерберг назвав звинувачення в тому, що компанія прослуховує розмови користувачів, "теорією змови". "Цим ми не займаємося", - стверджував тоді Цукерберг. Наприкінці липня 2019 року федеральна торгова комісія США оштрафувала компанію Facebook на п'ять мільярдів доларів через скандал із витоком особистих даних користувачів.

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