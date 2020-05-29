Facebook видалив рекламу штабу Трампа через нацистську символіку

Адміністрація соціальної мережі Facebook в четвер, 18 червня, видалила декілька повідомлень і рекламних публікацій виборчого штабу чинного президента США Дональда Трампа. Публікації порушують правила соцмережі "проти організованої ненависті", пояснив представник Facebook.

Повідомлення містили критику "ліворадикальних груп", які "тиняються вулицями і викликають абсолютний хаос". Автори публікацій назвали їх відповідальними за "заворушення". У цих повідомленнях були зображення перевернутого червоного трикутника.

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Представник кампанії Трампа прокоментував ситуацію. За його словами, червоний трикутник є емодзі, а також "символом, який широко використовує рух "Антифа". У Трампа стверджують, що цей символ не входить в базу даних Антидифамаційної ліги (єврейської неурядової правозахисної організації - Ред.).

У свою чергу, представник Антидифамаційної ліги відкинув пояснення штабу чинного глави Білого дому. Цей символ "нацисти використовували для позначення політичних в'язнів в концентраційних таборах", написав Джонатан Грінблет у Twitter. Учасникам виборчої кампанії Трампа "необхідно вивчити історію, бо неуцтво не виправдовує використання нацистської символіки", наголосив він.

Вибори президента США заплановані на 3 листопада.

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