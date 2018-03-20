 Facebook видалив понад три мільярди фейкових акаунтів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2019

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Новини

Facebook видалив понад три мільярди фейкових акаунтів

У Facebook повідомили, що за останні півроку видалили понад три мільярди фейкових акаунтів. Як зазначили в компанії, більшість таких профілів вдалося виявити одразу після створення.

Facebook

Facebook останнім часом суворіше стежить за правилами соцмережі

Американська компанія Facebook із жовтня 2018 року по березень цього року видалила в однойменній соціальній мережі понад три мільярди фейкових акаунтів, які поширюють дезінформацію і спам, йдеться у повідомленні компанії, оприлюдненому в четвер, 23 травня. Упродовж останнього кварталу 2018 року співробітники Facebook деактивували 1,2 мільярда акаунтів, а за перші три місяці 2019 року - 2,19 мільярда.

У компанії повідомили, що помітили значне збільшення випадків створення фейкових акаунтів у соцмережі в останні шість місяців. При цьому більшість таких акаунтів вдалося виявити одразу ж після реєстрації - ще до того, як вони стали видимими для інших користувачів.

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Соцмережа має близько 2,4 мільярда активних користувачів щомісяця і оцінює, що п'ять відсотків їхніх профілів є фейковими, повідомляє агентство dpa.

Нагдаємо, у Facebook неодноразово заявляли про видалення акаунтів і сторінок, пов'язаних із поширенням спаму і фейкової інформації. Так, у березні Facebook оголосив, що видалив 1907 пов'язаних із Росією сторінок, груп і акаунтів через спам і поведінку, що не відповідає правилам соцмережі. Значна частина видалених сторінок розсилала спам.

Facebook почав активно боротися з пропагандою у своїх соціальних мережах після того, як в США звинуватили компанію в тому, що вона дозволила використовувати свою платформу "російським тролям" з метою впливу на американські президентські вибори 2016 року.

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