 Facebook взявся за політичну рекламу в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2019

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Новини

Facebook взявся за політичну рекламу в Україні

Україна та Канада включені у список з понад 50 країн, в яких опублікована в Facebook політична реклама супроводжується вказівкою на те, хто за неї заплатив.

Symbolbild Facebook (picture-alliance/empics/D. Lipinski)

Компанія Facebook додала Україну та Канаду до списку країн і територій, де політична реклама ретельно перевіряється. Як повідомляє прес-служба соцмережі у вівторок, 25 червня, починаючи з цього дня оголошення, що публікуються користувачами з Канади і України, "систематично піддаватимуться перевірці" - як автоматично, так і вручну.

Аналогічний процес буде запущений в Сінгапурі та Аргентині протягом наступних місяців. Нині до реєстру соцмережі уже включені понад 50 країн, і додавання ще чотирьох держав обґрунтовується тим, що в них "наближаються вибори або запровадження будь-яких нових адміністративних норм".

Вимоги щодо публікації політичної реклами включають, зокрема, вказівку на повне ім'я особи або назву організації, яка її оплатила. Ця інформація з'являтиметься безпосередньо у самій рекламі. Крім того, більш детальна інформація про оголошення - наприклад, статистика переглядів - зберігатиметься протягом семи років у спеціальному архіві Ad Library. Facebook запевняє, що прагне до прозорості даних про рекламодавців, а також продовжує "боротьбу з іноземним впливом на вибори в різних країнах світу".

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У Facebook повідомили, що за останні півроку видалили понад три мільярди фейкових акаунтів. Як зазначили в компанії, більшість таких профілів вдалося виявити одразу після створення. (23.05.2019)

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