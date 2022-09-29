Євродепутати шукають нові методи боротьби з роспропагандою

Для успішної боротьби з російською дезінформацією Євросоюзу варто запровадити спеціальну посаду речника, який би коментував події, пов’язані з війною в Україні. Окрім того, доносити правду до російської аудиторії могли б російські незалежні журналісти та громадські діячі, які виїхали з РФ до країн ЄС. Про це йшлося під час слухань "Російська дезінформація і пропаганда щодо України у світлі війни та їхній вплив на демократичні процеси в ЄС", які відбулися у четвер, 29 вересня, у спеціальному комітеті з Європарламенту з питань іноземного втручання у демократичні процеси ЄС.

ЄС потрібен голос у боротьбі з російськими фейками

У Європарламенті вважають, що наразі у протистоянні на інформаційному полі між Росією та демократичним світом триває "боротьба за наративи". За словами євродепутата від фракції лібералів Бернара Гетта, завдяки спікеру російського президента Дмитру Пєскову, який коментує, зокрема, події Україні, "голос Путіна звучить у найвпливовіших світових медіа". Проте водночас "голосу, який міг би спростувати те, що говорить Путін", у ЄС немає. "Хотілося б, щоб медіа писали не лише про те, що говорить Пєсков", - сказав євродепутат і запропонував Європейській службі зовнішньої діяльності запровадити посаду спікера, "який би комунікував з приводу війни в Україні і спростовував би на фейкові новини, які надходять з Росії".

Цю ідею підтримав німецький євродепутат від Зелених Сергій Лагодинський, який переконаний, що для боротьби з російською пропагандою необхідно застосовувати "нові інформаційні засоби". "Ми повинні сконцентрувати увагу на російських дисидентах і журналістах, які приїхали сюди і які ніколи не схвалювали війну. Вони є справжніми інструментами проти цієї війни, котрі ми можемо використовувати", - вважає політик. Він розкритикував ЄС за те, що блок досі не виробив рішення про надання так званих гуманітарних віз для росіян. "Натомість ми говоримо про росіян, які заперечують війну, і про те, щоб закрити кордони для всіх росіян замість того, щоб підходити до цього питання вибірково", - наголосив Лагодинський.

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"Російська дезінформація спекулює страхами і упередженнями"

У березі цього року Рада ЄС заборонила роботу російських державних ЗМІ Sputnik і RT/Russia Today на території Євросоюзу. Серед аргументів на користь цього рішення називалося те, що ці медіаресурси, які контролюються вищим керівництвом РФ, відіграють значну роль у підтримці збройної агресії проти України та беруть участь у кампаніях з дезінформації для дестабілізації ситуації у країн-членах ЄС. "Проте нам треба визнати, що заборона Sputnik і Russia Today, - це були дії, спрямовані лише на верхівку айсберга, бо ці медіа однаково залишаються доступними у Європі", - відзначила французька євродепутатка, голова підкомітету з питань безпеки та оборони Наталі Луазо. Вона відзначили, що мета російської пропаганди полягає не в тому, щоб їй довіряли, а у "створенні викривлених фактів". "І треба визнати, що російські наративи мають відчутне відлуння у європейському суспільстві", - констатувала Наталі Луазо.

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Росія перетворила інформацію на зброю, і дезінформація, яку поширюють прокремлівські ЗМІ "підривають саму суть поняття "правда", вважає голова неурядової організації Centre for Information Resilience Росс Берлі, який також взяв участь у слуханнях. "Російська дезінформація - це справжній кошмар, вона спекулює на найгірших страхах та упередженнях, вона поширює через медіа страх змін, теорії змови, відкидає раціональне мислення, вона прагне зруйнувати довіру до влади й нашу віру у демократію", - вважає експерт. На його думку, союзниками офіційних структур, які протидіють російській дезінформації, є журналісти, які створили мережу для викриття фейків, що їх поширюють прокремлівські ЗМІ.