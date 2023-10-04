ЄС схвалив закон щодо протидії економічному тиску

У разі економічного тиску з боку третіх країн Євросоюз зможе відповідати контрзаходами, обмежуючи торгівлю певними товарами та прямі іноземні інвестиції.

Європейський парламент погодив 3 жовтня закон, який дасть змогу Європейському Союзу вживати заходів проти економічного шантажу з боку третіх країн.

"У світовому політичному контексті, де іноземні держави дедалі частіше використовують торгівлю та інвестиції як зброю, цей інструмент проти примусових заходів має захистити суверенітет ЄС і його держав-членів", - йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту.

Що таке економічний тиск

Про економічний примус ідеться, коли третя країна чинить тиск на ЄС або її державу-члена з метою домогтися ухвалення певного рішення - наприклад, за допомогою торговельних або інвестиційних заходів чи погрози їхнього ухвалення.

Цей вид тиску підриває стратегічну автономію ЄС, але не регулюється правилами Світової організації торгівлі (СОТ). "Економічний примус підпадає під дію механізму розв'язання суперечок СОТ тільки у тому разі, якщо він порушує її правила", - пояснюють в Європарламенті.

У разі виникнення підозри, що на ЄС або країну-члена чинять економічний тиск, у Європейської Комісії буде чотири місяці, щоби провести перевірку. Після цього Європейська Рада має на підставі висновків Єврокомісії ухвалити рішення з цього питання протягом восьми-десяти тижнів кваліфікованою більшістю голосів.

"Головна мета полягає в тому, щоб почати діалог з третьою країною та переконати її державні органи припинити примус. Однак якщо це не вдається, ЄС може вдатися до різних контрзаходів", - пояснюється в повідомленні.

Контрзаходи в разі економічного тиску

Якщо Єврокомісія визначить, що йдеться про економічний примус, а Єврорада підтвердить це, Комісія отримає шість місяців на підготовку заходів у відповідь.

У складеному євродепутатами списку дій, якими ЄС може відповісти в разі економічного примусу, - обмеження не тільки на торгівлю товарами та послугами, а й на права інтелектуальної власності та прямі іноземні інвестиції.

Інші можливі кроки - обмеження доступу до ринку закупівель ЄС і ринку капіталу, а також обмеження щодо допуску на ринок продукції, для якої необхідне дотримання хімічних і гігієнічних норм.

Передбачається, що ЄС може також вимагати компенсації від третіх країн, які намагаються чинити на нього економічний тиск.