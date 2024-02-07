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Експрезидент Чилі Себастьян Піньєра загинув у авіатрощі

Анастасія Арінушкіна | Степан Смишляєв
7 лютого 2024 р.

Гелікоптер, яким керував Себастьян Піньєра, упав в озеро. У Чилі оголошено національну жалобу.

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Колишній президент Чилі Себастьян Піньєра
Колишній президент Чилі Себастьян Піньєра загинув у авіакатастрофіФото: Matias Basualdo/ZUMAPRESS/picture alliance

Колишній президент Чилі Себастьян Піньєра загинув внаслідок падіння гелікоптера у вівторок, 6 лютого, повідомила міністерка внутрішніх справ Чилі Кароліна Тоа. Чилійський президент Габрієль Борич оголосив національну жалобу і розпорядився провести державний похорон.

Авітроща сталася на території комуни Лаго-Ранко: Піньєра, який сам керував гелікоптером, під час сильного дощу не впорався з керуванням, і судно впало в озеро Ранко. Крім колишнього глави держави, у гелікоптері перебували ще троє людей, вони вижили і змогли самостійно дістатися берега. Екстрені служби витягли тіло Себастьяна Піньєри з води.

Консерватор Себастьян Піньєра двічі обіймав посаду президента Чилі - у 2010-2014 та 2018-2022 роках. Йому було 74 роки.

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