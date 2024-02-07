Експрезидент Чилі Себастьян Піньєра загинув у авіатрощі

Колишній президент Чилі Себастьян Піньєра загинув внаслідок падіння гелікоптера у вівторок, 6 лютого, повідомила міністерка внутрішніх справ Чилі Кароліна Тоа. Чилійський президент Габрієль Борич оголосив національну жалобу і розпорядився провести державний похорон.

Авітроща сталася на території комуни Лаго-Ранко: Піньєра, який сам керував гелікоптером, під час сильного дощу не впорався з керуванням, і судно впало в озеро Ранко. Крім колишнього глави держави, у гелікоптері перебували ще троє людей, вони вижили і змогли самостійно дістатися берега. Екстрені служби витягли тіло Себастьяна Піньєри з води.

Консерватор Себастьян Піньєра двічі обіймав посаду президента Чилі - у 2010-2014 та 2018-2022 роках. Йому було 74 роки.

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