У Чилі вирують лісові пожежі: щонайменше 51 людина загинула

Лісові пожежі у Чилі охопили вже 43 тисячі гектарів, їхня площа збільшується. Кількість жертв стихії вже сягнула 51, влада країни очікує, що вона зростатиме. Пожежі вже називають найгіршою катастрофою у Чилі з 2010 року.

Внаслідок лісових пожеж, що вирують у центральній частині Чилі, станом на ранок неділі, 4 лютого, загинула щонайменше 51 людина, повідомляє агенція dpa з посиланням на міністерку внутрішніх справ і громадської безпеки країни Кароліну Тоа.

За даними місцевих ЗМІ, безпосередньо у пожежах загинули 45 людей, ще шестеро - померли пізніше в лікарні від серйозних травм. Кілька людей вважаються зниклими безвісти. За словами президента Чилі Габрієля Борича, очікується, що кількість загиблих зросте.

Напередодні влада країни повідомляла, що загалом було зареєстровано 143 пожежі, їхня площа з п'ятниці, 2 лютого, по суботу, 3 лютого, збільшилася з 30 тисяч до 43 тисяч гектарів, зауважує Reuters.

За словами Кароліни Тоа, від пожеж постраждали тисячі будинків. Лише в регіоні Вальпараїсо, де проживає майже мільйон людей, кількість таких будинків перевищила три тисячі. У постраждалих районах оголошено надзвичайний стан.

Тоа зазначила, що найбільше занепокоєння влади викликає те, що деякі активні пожежі розгораються дуже близько до міських районів, "з дуже високим потенціалом уразити людей, будинки та об’єкти".

Руйнування внаслідок пожежі на одній з вулиць Він'я-дель-Мар Фото: Esteban Felix/AP Photo/picture alliance

Найбільша катастрофа з 2010 року

Хоча лісові пожежі в цей період у Чилі - не рідкість, та, за словами очільниці МВС, країна зіткнулася з найбільшою катастрофою з часів землетрусу 2010 року, який забрав життя близько 500 людей.

Минулого року пожежі у Чилі охопили площу понад 400 тисяч гектарів, тоді внаслідок них загинули близько 27 людей. "Сьогодні площа пожеж значно менша, ніж минулого року, (але - Ред.) наразі кількість уражених гектарів дуже швидко збільшується", - зауважила Тоа.