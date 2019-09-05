Директорці фестивалю Meridian Czernowitz вручили орден від президента ФРН

12-й Міжнародний поетичний фестиваль Meridian Czernowitz у п'ятницю, 3 вересня, стартував у Чернівцях. На церемонії відкриття директорці фестивалю Євгенії Лопаті вручено орден "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина" від президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Під час відкриття фестивалю Meridian Czernowitz

Цей орден є найвищою цивільною відзнакою Німеччини за високі досягнення перед державою. Євгенії Лопаті його вручила керівниця відділу культури посольства ФРН в Україні Катаріна Шаупп-Карманн (Katharina Schaupp-Karmann).

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Фестиваль відкрився перед Літературним целанівським центром у Чернівцях. Цьогоріч в його рамках відбудуться поетичні читання за участю авторів з Німеччини Фархада Шовґі (Farhad Showghi) та Крістіана Ленерта (Christian Lehnert), а також з Австрії - Майї Гадерлап (Maja Haderlap) та Антоніо Фіана (Antonio Fian). Будуть презентовані "груба книжка" Тараса Прохаська "Бо є так", а також нова книжка Анатолія Вишевського та Бориса Брикера "Мы не говорим на идиш". На сцені Чернівецького музично-драматичного театру пройде вистава "Хлібне перемир'я" за п'єсою Сергія Жадана.

Учасники поетичного фестивалю у Чернівцях

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Крім того, на фестивалі читатимуть свої вірші молоді чернівецькі поети. Про єврейські та неєврейські питання Чернівців та України говоритиме Йосиф Зісельс.

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