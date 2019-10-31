DW і російська Держдума прагнуть до діалогу

Після того, як міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що виступає проти обмежень для західних ЗМІ, в зокрема й для Deutsche Welle, представники німецької медіакомпанії та Державної думи Росії зустрілися в Москві. У четвер, 7 листопада, депутати Держдуми РФ, у тому числі заступник голови Петро Толстой і Василь Піскарьов, провели зустріч з генеральним директором DW Петером Лімбурґом (Peter Limburg) для неформального обміну думками. Розмова відбулась у присутності представників МЗС Росії і посольства ФРН в Москві. Обмін думками відбувся в добрій атмосфері і повинен продовжитися в Берліні.

Як повідомила агенція "Інтерфакс" 6 листопада, глава російського зовнішньополітичного відомства під час виступу на конференції з питань свободи ЗМІ Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) заявив: "МЗС не підтримує ідеї, які спрямовані на позбавлення акредитації будь-якого ЗМІ". Таким чином Лавров відповів на питання, чи вважає він за необхідне позбавляти акредитації іноземні ЗМІ, включно із Deutsche Welle.

Офіційний представник DW Крістоф Юмпельт (Christoph Jumpelt) заявив щодо цього у середу: "Запровадження санкцій щодо DW не було б жодним чином виправданим". Він спростував повідомлення у російських ЗМІ про те, що DW принесла вибачення за висвітлення протестів в Москві влітку цього року. "Можливо, тут має місце непорозуміння", - зауважив Юмпельт.

За повідомленнями російських ЗМІ, прессекретарка російського МЗС виступила з твердженням про те, що відбулася зустріч керівників DW та МЗС РФ, на якій DW нібито вибачилася за помилки, яких припстилась у висвітленні нею подій в Росії. "Ми хотіли б уточнити щодо цього наступне: такої зустрічі не було. Крім того, DW не вважає за необхідне вибачатися за об'єктивну журналістську роботу своїх кореспондентів і редакторів", - пояснив Юмпельт.