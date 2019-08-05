DW відкидає звинувачення комісії Держдуми у втручанні в справи Росії

Роскомнагляд, прокуратуру і міністерства юстиції й закордонних справ Росії попросять розглянути питання про внесення німецької медіакомпанії Deutsche Welle в чорний список, повідомили російські ЗМІ в п'ятницю, 27 вересня. Інформація про це надійшла після того, як комісія Держдуми РФ з розслідування фактів втручання у внутрішні справи Росії звинуватила DW в порушенні російського законодавства про ЗМІ.

Рада з мовлення DW у відповідь заявила, що робота медіакомпанії "жодним чином не може викликати нарікань", тому вона відкидає звинувачення в тому, що DW втручалася у внутрішні справи Російської Федерації. Про це йдеться у заяві DW, оприлюдненій 27 вересня.

Голова Ради з мовлення DW Карл Юстен (Karl Jüsten) заявив, що співробітники медіакомпанії повинні мати можливість працювати без перешкод. "Ми очікуємо, що російська влада подбає про те, щоб всі кореспонденти DW в Росії могли передавати інформацію вільно і без обмежень", - наголосив він.

У МЗС ФРН також повідомили, що у разі необхідності можуть надати підтримку DW. "Ми знаємо, що в Росії чинять тиск на DW", - заявили в німецькому зовнішньополітичному відомстві.

У 2017 році Росія вже внесла до чорного списку іноземних агентів медіакомпанії "Голос Америки" і "Радіо Свобода/"Вільна Європа".