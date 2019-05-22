 Двоє працівників посольства у Польщі затримані за контрабанду - Кулеба | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2021

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Новини

Двоє працівників посольства у Польщі затримані за контрабанду - Кулеба

Двох українських дипломатів затримали на кордоні при спробі вивезти з України в службовому авто валюту, золото й цигарки. "Випадок для МЗС кричущий", - заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

МЗС України

МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкликав із-за кордону двох співробітників посольства України в Польщі, затриманих раніше на кордоні під час спроби вивезення з України контрабанди. Про це глава українського МЗС повідомив у понеділок, 1 березня, в соцмережі Facebook.

"Учора двох співробітників посольства України в Польщі спіймали на гарячому - їх затримали на кордоні під час спроби вивезти в службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота та контрабандних цигарок. Випадок для МЗС кричущий", - написав Кулеба.

На тлі цього глава МЗС вирішив відкликати обох співробітників із довгострокового закордонного відрядження. "Їхня робота в посольстві завершилася. У найближчі пару годин усі формальності з цього питання будуть завершені. Проти обох співробітників починаємо дисциплінарне розслідування щодо виявлених фактів. Розслідування буде ретельне і швидке. Звісно, презумпцію невинуватості ніхто не скасовував. Але за результатами розслідування я буду готовий ухвалювати будь-які рішення", - наголосив Кулеба. 

Міністр також запевнив, що його відомство повністю співпрацюватиме з правоохоронними органами й очікує від них швидкого та неупередженого розслідування і встановлення всіх обставин справи. 

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"Корупція є всюди, де є люди. Різниця лише в тому, толерують її чи ні. У МЗС - ні. Я ніколи не покриватиму негідників, які думають, що можуть використати дипломатичний статус не для служіння державі та людям, а для особистого незаконного збагачення. Кожен із системи дипслужби, незалежно від рангів і посад, хто буде кидати тінь на українську дипломатію, відчуватиме на собі всю недипломатичність моєї реакції", - застеріг урядовець.

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