Дуже по-британськи: як народ готується до коронації Чарльза ІІІ
Мініатюрні корони лего, воскові фігури, шоколадні бюсти: шанувальники королівської родини та спритні підприємці теж активно готуються до коронації Чарльза та Камілли, яка має відбутися 6 травня.
Найважливіша подія в житті
Коронація Чарльза ІІІ та його дружини - без перебільшення найважливіша подія в житті для затятих шанувальників королівської родини. Джона Логрея (на фото) у його колоритному капелюсі, рясно усіяному сувенірами, можна було побачити поблизу Вестмінстерського абатства, де 6 травня відбудеться коронація, ще за чотири дні до початку церемонії.
Знайомтеся, королева-консорт!
Королівська дружина, або королева-консорт, як її називають британці, звичайно, вже має й свого двійника з воску. Вчасно до коронації Музей воскових фігур мадам Тюссо представив нову фігуру Камілли. Мисткині Софі Грінвей (на фото ліворуч) та Клер Паркc наводять останні штрихи перед великим днем.
Муштра перед коронацією
Така рідкісна подія, як церемонія коронації, потребує чимало приготувань. Сюди належить і муштра членів Королівської гвардії, вдягнених у характерні хутряні шапки. В урочистостях візьмуть участь тисячі військових. Але справжнє народне гуляння розпочнеться лише тоді, коли корона опиниться на голові Чарльза: у ці дні навіть пабам дозволили працювати довше.
Церемонія коронації в мініатюрі
До коронації готуються й у тематичному парку розваг та атракціонів Legoland Windsor. Моделіст Деніель Андерсон надягає мініатюрну корону лего-фігурці короля Чарльза. На задньому плані лего-модель Букінгемського палацу.
Лондон у лихоманці приготувань
На церемонію коронації до Вестмінстерського абатства запрошено близько 2200 гостей. Інші можуть запастися тематичними сувенірами, які впродовж останніх місяців всюди й скрізь продаються в Сполученому Королівстві. Пропонується все - від вимпелів з британським прапором до моделей корони (на фото) та серветок із зображенням короля.
Солоденький король
Мисткиня Дженніфер Ліндсей-Кларк спеціалізується на шоколадних фігурах. Коронація Чарльза ІІІ не залишила байдужою і її. Вона доклала чимало зусиль, аби створити 23-кілограмовий шоколадний бюст Його Величності. У супермаркетах Об'єднаного Королівства в ці дні попитом користуються тістечка й пиво, виготовлені з нагоди коронації, й навіть Джек-Рассел-десерт на честь собаки королівської пари.
У тварин теж нерви на межі
Готується до церемонії коронації й Загін Його Величності королівської кінної академії. Частина тренування полягає в тому, аби підготувати коней до пострілів гармат та натовпу. Це королівське шоу буде неабияким випробуванням також для тварин.
Стати королевою чи королем на одну мить
Стати королевою чи королем на одну мить? Це можливо, якщо проїхатись на оглядовому колесі "Лондонське Око". Одну зі скляних кабінок оздобили в стилі Вестмінстерського абатства. Там є й коронувальний трон - оригінальному трону, до речі, вже 700 років. Така поїздка хоч і обійдеться значно дорожче, ніж у звичайній кабінці, але ви матимете можливість приміряти й модель коронних коштовностей.