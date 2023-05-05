Стати королевою чи королем на одну мить? Це можливо, якщо проїхатись на оглядовому колесі "Лондонське Око". Одну зі скляних кабінок оздобили в стилі Вестмінстерського абатства. Там є й коронувальний трон - оригінальному трону, до речі, вже 700 років. Така поїздка хоч і обійдеться значно дорожче, ніж у звичайній кабінці, але ви матимете можливість приміряти й модель коронних коштовностей.