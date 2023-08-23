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ДТП на Вінниччині: 12 загиблих, серед них шестеро дітей

Євгенія Наконечна
23 серпня 2023 р.

Внаслідок зіткнення легкової автівки і вантажівки у Вінницькій області загинули 12 людей, серед них шестеро дітей. Водія вантажівки затримали.

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На Вінниччині внаслідок аварії загинули 12 людей, серед якийх шестеро дітей.
На Вінниччині внаслідок аварії загинули 12 людей, серед якийх шестеро дітей.Фото: Ralph Peters/imago images

На Вінниччині поліція з'ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), в якій загинули 12 людей. Всі 12 людей, серед яких шестеро дітей, їхали у легковій автівці ВАЗ. В головному управлінні поліції Вінницької області зазначають, що аварія трапилась ввечері у середу, 22 серпня, поблизу села Бородецьке Хмільницького району області. "За попередньою інформацією слідства, в результаті зіткнення ВАЗу із вантажним автомобілем DAF загинули водій легковика та 11 його пасажирів, серед яких 6 дітей віком від 2 до 12 років", - йдеться у повідомленні.

Наразі водія вантажівки утримують під слідством до з'ясування обставин аварії. За фактом ДТП із тяжкими наслідками розслідується кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст. 286.

 

 

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