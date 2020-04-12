Друга спроба: у Туреччині анонсували нову комендантську годину

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, 13 квітня, оголосив нову комендантську годину у 31 містах та провінціях, включно з такими мегаполісами як Стамбул, Анкара та Ізмір.

В уряді вирішили вдатися до подальших обмежувальних заходів через кризу, спричинену новим коронавірусом. Наступна 48-годинна заборона на вихід з власної оселі починається опівночі в п'ятницю, 17 квітня (за місцевим часом), і закінчується опівночі в неділю, 19 квітня.

Панічні закупки перед комендантською годиною

Цього разу у людей буде кілька днів, аби підготуватися до жорстких обмежень. Адже попередню комендантську годину минулого тижня оголосили лише за кілька годин до її початку. Це спричинило паніку та великі черги в магазинах.

Критики звинуватили уряд в тому, що паніка та великі черги у магазинах через його несвоєчасне оголошення нових обмежень могли спричинити нові спалахи зараження COVID-19.

Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу взяв на себе відповідальність і оголосив про відставку. Утім, Ердоган відмовився її прийняти, і Сойлу залишився на посаді.

Тисячі в'язнів вийдуть на свободу через коронавірус

Тим часом турецький парламент схвалив суперечливий законопроєкт про звільнення десятків тисяч ув'язнених через пандемію нового коронавірусу, повідомляє інформагенція AFP.

За даними правозахисної організації Amnesty International, за законпроєкт проголосували 279 народних депутатів, 51 - проти. Активістка Amnesty Мілена Буюм зазначила, що депутати не підтримали жодну поправку, подану опозицією.

Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу

Цей закон передбачає звільнення близько 90 тисяч ув'язнених з переповнених в'язниць через пандемію коронавірусу. Деяких звільнять з-під варти достроково, а інших - переведуть на домашній арешт. Водночас цей закон не поширюється на політичних в'язнів, засуджених за суперечливими законами про боротьбу з тероризмом.

Правозахисники з Human Rights Watch та Amnesty International різко критикували новий закон. Асоціація письменників PEN також закликала звільнити ув'язнених журналістів та правозахисників з огляду на антисанітарні умови в багатьох турецьких в'язницях.

Згідно з останніми даними Університету імені Джонса Гопкінса (США), у Туреччини офіційно підтвердили понад 61 тисячу випадків викликаної коронавірусом хвороби COVID-19. Померли внаслідок хвороби майже 1300 людей, близько чотирьох тисяч осіб одужали. Згідно з даними міністра юстиції країни, коронавірусом вже інфікувалися 17 ув'язнених, яких випустили з п'яти тюрем. Троє з них вже померли через COVID-19.

Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію З Уханю тепер можна виїхати У перші години після відкриття китайського Уханю 8 квітня - через 76 днів з моменту його ізоляції у зв'язку зі спалахом епідемії коронавірусу SARS-CoV-28 - близько 65 тисяч осіб виїхали з міста. Йдеться про тих, хто скористався залізницею й літаками. На світлині - пасажири на залізничному вокзалі Уханю.

Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію Перший потяг за 76 днів Перший за кілька місяців потяг виїхав із 11-мільйонного адміністративного центру провінції Хубей о 0:50 за місцевим часом. Одночасно з цим були відкриті автомобільні шляхи із та до міста.

Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію В Ухані скасували карантин 8 квітня влада Китаю зняла карантинні обмеження в Ухані. Місто з населенням понад 11 мільйонів осіб із 23 січня було повністю ізольованим від зовнішнього світу через виявлені в ньому випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, що викликає небезпечне захворювання COVID-19. Ухань став містом, де почалася пандемія коронавірусу. На фото - поліція Уханю розбирає захисну загорожу.

Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію Цифри, що вселяють надію Влада міста стверджує, що в Ухані не фіксують нових випадків зараження коронавірусом. За офіційними даними, від початку епідемії в КНР одужали 93 відсотки інфікованих. Кількість тих, хто заразився, склала близько 82 тисяч осіб. Офіційний показник смертності від COVID-19 - чотири відсотки. Владу КНР критикують через замовчування масштабів епідемії і точної кількості хворих та померлих.

Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію Справжній привід для радості Ухань перебував в умовах суворого карантину більше двох місяців. З кінця березня влада почала поступово знімати обмеження. Нині ж усі здорові жителі Уханю можуть вільно пересуватися містом.

Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію Ухань повністю відновлює транспортне сполучення Заборону на в'їзд до міста та виїзд із нього вже зняли. Почали курсувати потяги та літаки, також було відновлено міжміське автомобільне сполучення. Але поки все повернеться до нормального життя, ще має пройти певний час. На фото - дезінфекція залізничної платформи в Ухані для боротьби з коронавірусом.

Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію Поступово запускаються й виробничі потужності Ухань - центр великого промислового регіону Китаю - провінції Хубей. За даними Forbes, до спалаху епідемії очікувалося зростання ВВП провінції на 7,5-7,8 відсотка. Ухань займав дев'яте місце за сукупністю економічних показників серед усіх міст КНР. Бізнес у місті був представлений широким спектром виробництв - від біомедицини до автозапчастин. Зараз воно має подолати наслідки епідемії.

Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію Небезпека ще не минула Попри скасування карантинних обмежень представник Державного комітету з питань охорони здоров'я Китаю Мі Фен заявив, що ймовірність відновлення епідемії коронавірусу в континентальній частині Китаю залишається відносно високою через завезення інфекції з-за кордону. Зафіксовано вже понад 700 подібних випадків.

Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію Зелений для всіх Під час карантину пересування жителів Уханю було під тотальним контролем. Влада стежила за ними за допомогою QR-кодів, вбудованих у платіжну систему Alipay і соціальну мережу Wechat. Кожен користувач автоматично отримував статус здоров'я - зелений, жовтий або червоний. Тільки ті, хто мав зелений, могли залишити домівки та піти на роботу. Нині ж усі жителі Уханю нарешті отримали зелений статус.

Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію У жителів Уханю з'явилась надія Після скасування карантину в жителів Уханю, які першими зіткнулися зі смертельною небезпекою, знову з'явилася надія. Життя потихеньку повертається в нормальне річище. Але коронавірус продовжує стрімко поширюватися світом. І небезпека ще не минула.

Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію Хвилина мовчання на згадку про померлих 4 квітня мешканці Китаю вшанували пам'ять жертв COVID-19. На фотографії - китайські лікарі під час хвилини мовчання. В Ухані у грудні 2019 року було виявлено перший випадок захворювання. 11 січня Пекін офіційно заявив про першого хворого, який помер від наслідків коронавірусної інфекції. Усього, за даними китайської влади, від COVID-19 у континентальному Китаї померли понад 3 330 осіб.

Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію Герої, яких пам'ятатимуть Китайський лікар-офтальмолог Лі Веньлян був першим, хто забив на сполох у зв'язку з поширенням коронавірусу. Він повідомляв у соцмережах про випадки смертельно небезпечного захворювання. За що влада КНР його покарала. 1 лютого лікар і сам заразився коронавірусом і через тиждень помер від наслідків COVID-19. На фото - портрет лікаря і квіти у пам'ять про нього біля шпиталю в Ухані.

Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію Потрібен час, аби прийти до тями Усьому світові знадобиться час, щоб подолати наслідки пандемії коронавірусу. В Ухані і у всій провінції Хубей, за офіційними даними, нараховується найбільша в КНР кількість померлих від захворювання COVID-19. Кількість жертв коронавірусу в усьому світі сягнула понад 95 тисяч людей. Окрім Китаю, найбільше від пандемії постраждали США і Європа. Автор: Наталія Позднякова, Олексій Яковійчук

