 Дослідження: вчені інфікуватимуть коронавірусом людей, які вже перехворіли на COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2021

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Дослідження: вчені інфікуватимуть коронавірусом людей, які вже перехворіли на COVID-19

Вчені Оксфордського університету мають намір перевірити, чи зможуть особи, які вже перенесли COVID-19, знову заразитися коронавірусом. Цим дослідженням вони хочуть "поглибити розуміння імунітету".

Вчені інфікуватимуть коронавірусом людей, які вже перехворіли на COVID-19

Вчені інфікуватимуть коронавірусом людей, які вже перехворіли на COVID-19

Вчені Оксфордського університету оголосили про початок дослідження, під час якого вони навмисно піддадуть учасників, які вже перехворіли на COVID-19, можливості знову інфікуватися коронавірусом. Про це пресслужба університету повідомила у понеділок, 19 квітня.

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Дослідники пояснюють, що попри те, що пандемія COVID-19 триває вже понад рік, донині невідомо, що саме відбувається, коли люди, які вже перенесли COVID-19, інфікуються повторно. Таким чином вчені хочуть перевірити імунні реакції учасників та чи можуть вони знову заразитися коронавірусом.

Про плани цілеспрямовано інфікувати добровольців коронавірусом британські медики повідомляли у лютому. Тоді йшлось про намір заражати людей коронавірусом вперше. Мета ж нинішнього дослідження поглибити розуміння вченими реакції організму на коронавірус у тих людей, які уже були ним заражені, і встановити, яка концентрація вірусу необхідна для повторного зараження.

"Інформація з цього дослідження дозволить нам розробити кращі вакцини та методи лікування, а також зрозуміти, чи захищені люди після зараження COVID-19, і на який термін", - пояснила керівниця дослідження Хелен Макшейн.

Перший етап випробування, що розпочинається у квітні, буде спрямований на встановлення найнижчої "дози" коронавірусу, необхідної для того, щоб він повторно почав поширюватися в організмі. У цьому етапі візьмуть участь до 64 здорових учасників-добровольців віком від 18 до 30 років, які були інфіковані коронавірусом природним шляхом принаймні три місяці тому. Вони щонайменше 17 днів перебуватимуть на карантині та під пильним наглядом дослідників. Усі, у кого з'являться симптоми COVID-19, отримуватимуть відповідне лікування.

На другому етапі, що має розпочатись з початку літа, вчені планують заразити різних добровольців стандартною дозою, яку визначать під час першого етапу.

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