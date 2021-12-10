 Дослідження: Демократіям простіше долати наслідки пандемії COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2021

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Новини

Дослідження: Демократіям простіше долати наслідки пандемії COVID-19

Коронавірусну кризу більш ефективно долають країни з міцною демократією: Нова Зеландія, Південна Корея, Швеція, Данія та Німеччина. Найгірші показники в Угорщини та Мексики, зазначає Фонд Бертельсманна.

Люди у масках

Люди у масках під час пандемії

Міцна демократія та чітка організація державного управління є ключовими факторами успіху у боротьбі з пандемією COVID-19  та її наслідками. Такими є результати дослідження, проведеного міжнародним Фондом Бертельсманна (Bertelsmann Stiftung), оприлюднені у п'ятницю, 10 грудня.

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Фонд проаналізував ситуацію протягом першого року пандемії у 29 країнах, які є членами ЄС та Організації економічного співробітництва та розвитку, за низкою показників, серед яких стійкість демократії, управлінського потенціалу, економіки та соціальної складової. 

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Рейтинг очолили Нова Зеландія, Південна Корея, Швеція, Данія та Німеччина. Найгірші показники продемонстрували Польща, Угорщина та Мексика. У цих країнах влада використовувала пандемію для обмеження громадянських прав, йдеться у звіті.

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