Як вакцинують від коронавірусу у найвіддаленіших куточках світу (фоторепортаж)

Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

Кінофестивалі в Кракові

У Польщі з 4 травня знову працюють музеї. Починаючи з середини травня, просто неба можуть проводитися кінопокази та театральні вистави (але глядачі можуть займати лише половину місць), а з кінця травня фільми та вистави можна буде переглянути і в приміщеннях (але глядачі мають бути в масках). Деякі польські кінофестивалі також зможуть знову відбутися, зокрема в Кракові (архівне фото 2017 року).