Допінг на Олімпіаді: російській фігуристці дозволили виступати далі

Фігуристка з Росії Каміла Валієва має право продовжити виступи на зимових Олімпійських іграх у Пекіні та взяти участь в одиночних змаганнях. Таке рішення ухвалила у понеділок, 14 лютого, виїзна панель Спортивного арбітражного суду (CAS), штаб-квартира якого знаходиться в Лозанні. Тим самим судді з Італії, США та Словенії відхилили апеляції, подані кількома днями раніше Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), Міжнародним союзом ковзанярів (ISU) та Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA).

Ці організації оскаржували рішення Російської антидопінгової агенції (РУСАДА), яка 9 лютого скасувала тимчасове усунення росіянки від змагань. Днем раніше, 8 лютого, стало відомо, що в пробі, взятій у Валієвої 25 грудня 2021 року під час чемпіонату Росії з фігурного катання в Санкт-Петербурзі, лабораторія у Стокгольмі виявила заборонений кардіологічний препарат триметазидин, після чого РУСАДА заборонила дівчині брати участь у будь-яких змаганнях. Але за добу дисциплінарний антидопінговий комітет РУСАДА скасував цю заборону.

Арбітраж засідав майже шість годин

Засідання панелі CAS тривало близько шести годин. Дозволивши Валієвій брати участь в особистому турнірі Олімпіади, спортивний арбітраж врахував її статус "захищеної персони" (росіянці менше 16 років), який не допускає тимчасового усунення від змагань. CAS пояснив, що усунення Валієвої від змагань "завдасть їй непоправних збитків", але водночас вказав на "серйозні проблеми, пов'язані з несвоєчасним повідомленням про результати допінг-тесту спортсменки".

Постанова спортивного арбітражу не вирішила питання про долю золотої медалі, яку завоювали російські фігуристи в командному турнірі. Виконком МОК відмовився проводити церемонію нагородження призерів цього турніру. "Було б недоцільно проводити церемонію нагородження (...), оскільки в ній братиме участь спортсмен, який має позитивну А-пробу", - йдеться у заяві виконкому МОК. Не буде проведено церемонії нагородження й у тому разі, якщо Каміла Валієва візьме призове місце в одиночних змаганнях.

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Фігуристи з Росії, які виступають під прапором Олімпійського комітету Росії, у складі яких виступала і Валієва, набрали 74 очки та посіли перше місце. На другому - збірна США, бронзові нагороди дісталися фігуристам Японії.

Жіноча коротка програма у рамках індивідуальних змагань зимової Олімпіади-2022 відбудеться 15 лютого, довільна - 17 лютого.