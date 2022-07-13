Донька Путіна стала співголовою ради РФ із імпортозаміщення

35-річну Катерину Тихонову, молодшу з двох доньок президента РФ Володимира Путіна, призначили на посаду співголови координаційної ради з імпортозаміщення Російської спілки промисловців та підприємців (РСПП). Про це в середу, 13 липня, повідомило російське агентство РБК із посиланням на постанову бюро правління РСПП.

У пресслужбі спілки пояснили, що нова рада створена "для координації діяльності органів РСПП з питань імпортозаміщення, узагальнення успішних практик заміщення імпортного обладнання, створення цифрових сервісів для підтримки імпортозаміщення та формування законодавчих ініціатив". Її очолив голова РСПП Олександр Шохін.

Нині Тихонова очолює російський фонд "Інопрактика", який займається науковими дослідженнями. Вона також обіймає посаду заступниці директора Інституту математичних досліджень складних систем Московського державного університету та голови Інституту перспективних досліджень проблем штучного інтелекту та інтелектуальних систем МДУ.

У відповідь навійну РФ проти України США, Європейський Союз, Канада та Японія запровадили санкції проти Тихонової, а також старшої дочки Путіна - Марії Воронцової. Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Москва відповість на ці санкції, чим опосередковано визнав родинні зв'язки Тихонової та Воронцової з Путіним. Офіційно Кремль цю інформацію ані підтверджує, ані спростовує.

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