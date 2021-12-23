 Донбас: затоплені шахти загрожують екологічною катастрофою | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 23.12.2021

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Україна

Донбас: затоплені шахти загрожують екологічною катастрофою

Затоплені вугільні шахти на Донбасі загрожують забрудненням ґрунтових вод. Це може обернутися справжньою екологічною катастрофою. Як бути з вугільною галуззю? Репортаж DW.

Шахта у прифронтовій зоні на Луганщині

Ця шахта у прифронтовій зоні на Луганщині вже не працює, але надалі становить загрозу для людей

"До війни я поливала свій сад водою з річки, сьогодні вже не можна", - зітхає 82-річна Людмила Іванівна Тарасова і показує на річку Комишуваха. Вода у ній набула страшнуватого оранжевого відтінку. Пенсіонерка живе в невеликому дерев'яному будиночку на околиці Золотого. Комишуваха - притока Сіверського Донця - п'ятої за довжиною річки в Україні, яка є основним джерелом прісної води для покаліченого війною Донбасу. В останні кілька тижнів схід України - знову у центрі уваги, адже через збільшення російських військ на кордоні зростає страх перед вторгненням Росії.

Пенсіонерка Людмила Тарасова

Пенсіонерка Людмила Тарасова живе у Золотому

Донбас з населення у 6,5 мільйона традиційно вважали найбільшим промисловим центром України і важливим виробником вугілля. За останні 200 років тут було видобуто близько 15 мільярдів тонн цього викопного палива.

Та після розпаду Радянського Союзу багато шахт стали збитковими і були закриті. Відтоді, як сім років тому спалахнув конфлікт між Україною та підтримуваними Росією сепаратистами, роботи на низці шахт зупинилися. З часом і самі шахти прийшли в занепад. З екологічної точки зору, спочатку це навіть може видатися гарною новиною. Але в реальності усе з точністю до навпаки, адже шахти затоплювали нашвидкуруч, а тепер існує загроза екологічної катастрофи.

Сотні тисяч мешканців не мають доступу до чистої води

У разі закриття шахти постає потреба відкачування води з підземелля, інакше існує ризик затоплення, ба більше, водами, забрудненими важкими металами. У разі потрапляння до ґрунту постає загроза його забруднення. Ці території відтак стають непридатними для ведення сільського господарства.

За даними Національного інституту стратегічних досліджень України за 2019 рік, щонайменше 300 тисячам особам лише на окупованих сепаратистами територіях Донбасу "критично загрожує" таке забруднення. Тому кожне четверте домогосподарство поблизу так званої лінії розмежування, яка відділяє українські території від районів, захоплених сепаратистами, більше не має доступу до безпечного джерела питної води. "Такі захворювання, як гострі шлунково-кишкові інфекції, особливо у дітей до чотирьох років, трапляються тут у десятки разів частіше, ніж у середньому по країні", - описує ситуацію на Донбасі гідрогеолог Євген Яковлев з Національної академії Наук України.

Забруднена річка Комишуваха

Відтінок води у річці Комишуваха - токсично оранжевий

У 2017 році Яковлєв керував найсвіжішим на даний момент великим дослідженням щодо затоплення вугільних шахт та його впливу на якість води в регіоні. Результати жахливі. "90 відсотків води, яка була перевірена з джерел поза системи постачання питної води, була непридатною для пиття", - сказав Яковлєв у коментарі DW.

Головна водна артерія регіону - 300-кілометровий канал Сіверський-Донець-Донбас. Його експлуатує та обслуговує комунальне підприємство "Вода Донбасу". Однак канал пролягає у межах лінії фронту. Водопровідні труби датуються ще 1950-ми роками, деякі з них застарілі та були неодноразово пошкоджені унаслідок бойових дій. Єдиною альтернативою для місцевих часто залишаються колодязі із забрудненою водою.

Дослідження Яковлєва було останнім проведеним по обидва боки лінії фронту. З 2017 року відсутні дані щодо ситуації із якістю води у контрольованих сепаратистами районах. Протягом останніх років український уряд неодноразово звинувачував "владу" самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" у закритті шахт без дотримання необхідних екологічних стандартів.

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Радіоактивні елементи в річках і Чорному морі?

Особливе занепокоєння викликає ситуація на шахті "Юнком" у Єнакієвому. Там ще в 1979 році радянська влада підірвала невелику атомну бомбу під землею, щоб очистити шахту від метану. Хоча там і досі присутні радіоактивні елементи, у 2018 році представники сепаратистів вирішили припинити дороге обслуговування шахти.

За даними української влади, це призвело до потрапляння води на нижні рівні шахти. Радіоактивні частинки потрапляють у підземні води, відтак у річки Кальміус та Сіверський Донець, а звідти - у Чорне море.

Терикони поблизу Золотого

Терикони поблизу Золотого

Однак так зване "міністерство енергетики" самопроголошеної "Донецької Народної Республіки" ("ДНР") заперечує наявність проблеми. "На відміну від складної екологічної ситуації в Україні, екологічної руйнації в "ДНР" немає", - повідомили DW у "міністерстві".

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Забруднена вода в річці Комишуваха

Представники української влади інколи виглядають більш зацікавленими у запеклій дискусії, ніж у транскордонній співпраці для вирішення конкретних проблем, критикує координатор французької неурядової організації ACTED Бенуа Жерфо. Агентство технічного співробітництва та розвитку, зі штаб-квартирою в Парижі, активно допомагає у надзвичайних та кризових ситуаціях у близько 40 країнах світу, включаючи Україну. Оскільки шахти на Донбасі, байдуже з якого боку конфлікту, гідрологічно пов'язані між собою, - це може швидко стати проблемою для всього регіону.

Так, у травні 2018 року вода із затоплених шахт "Батьківщина" та "Голубовська", розташованих у контрольованих сепаратистами районах Луганщини, потекла зі швидкістю 2000 кубометрів на годину в шахту у Золотому, що на підконтрольному урядові України боці лінії розмежування. Відтоді забруднену шахтну воду відкачують цілодобово. За повідомленнями місцевих ЗМІ, її зливають у річку Комишуваха.

Останні дослідження київської правозахисної організації Truth Hounds показали, що допустимі норми вмісту хлоридів, сульфатів і марганцю в річці значно перевищені. "Немає води ні для вирощування худоби, ні для зрошення полів", - скаржиться голова військово-цивільної адміністрації Золотого Олексій Бабченко.

Шахта Карбоніт у Золотому досі працює

Шахта "Карбоніт" у Золотому досі працює

Оскільки забруднення річки зараз стає дедалі помітнішим навіть неозброєним оком, місцеві жителі шукають інші варіанти забезпечення себе питною водою. "Я використовую зібрану дощову воду для саду", - розповідає пенсіонерка Тарасова. Для приготування їжі вона черпає воду з невеликого струмка неподалік, а питну воду купує пляшкову. "Це й справді нелегко, але у мене немає іншого виходу", - пояснює вона.

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Техногенні загрози

Навіть після закриття самих шахт з них продовжує виходити метан. Це стосується і затоплених шахт на Донбасі. Газ утворюється при взаємодії з водою, що викликає вибухові умови. При підвищенні рівня ґрунтових вод затоплені ґрунти втрачають свою стабільність. Результатом цього стає сейсмічна активність. "Якщо хтось спускається в шахти тут, у Золотому, то пахне газом, ніби хтось на кухні залишив плиту", - каже Бабченко.

Бувають і просідання ґрунту. При обваленні шахтних стволів внаслідок затоплення поверхня ґрунту зміщується і починає просідати. За оцінками, на Донбасі просісти може територія, загальною площею у 12 тисяч гектарів.

Донбас - регіон із давніми шахтарськими традиціями

Донбас - регіон із давніми шахтарськими традиціями. Що буде після закриття шахт?

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) попереджає, що технічна інфраструктура в регіоні - системи газопостачання, водопостачання, каналізації - можуть вийти з ладу. За словами гідрогеолога Яковлєва, непридатними для життя можуть стати цілі міста. "Оскільки ґрунт просідає, в будівлях з'являються тріщини", - пояснює Бабченко і додає, що у зв'язку із цим в одній із місцевих шкіл ремонтні роботи не припиняються. 

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Прощання з вугіллям?

На конференції ООН зі зміни клімату в Глазго в минулому листопаді Україна пообіцяла до 2035 року відмовитися від використання вугілля. Легким це завдання не буде. Два століття підряд вугілля забезпечувало Донбас енергією, а людей - робочими місцями. Незважаючи на регулярні обстріли, за словами Бабченка, нині на вугільних шахтах у Золотому працюють близько 3500 осіб.

Для людей, що живуть поблизу з фронтом, робота є і важливою емоціональною опорою. Закриття шахт без урахування потреб звільнених робітників стало б соціально-економічною катастрофою для регіону. "Ми маємо інвестувати в екологічно чисте закриття шахт, а також у соціальні програми та програми зайнятості", - каже Бабченко і додає, що багато хто розповідає про досвід закриття шахт у Франції, Німеччини та Англії, "але ми не повинні забувати: активного військового конфлікту в жодній з цих країн не було", - констатує він.

  • Шахта у місті Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Історична шахта

    Шахта "Золоте" - одна з двох, що діють на території міста. Їй понад 100 років. Як і більшість державних шахт, ця є дотаційним підприємством. Нині вона розташована практично на лінії фронту. Крім війни, проблем додає те, що "Золоте" бореться з підтопленням водами тих шахт, що розташовані на окупованій території. Таке підтоплення створює величезну екологічну небезпеку для регіону.

  • Шахтарі з міста Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Прифронтові шахтарі

    Антон (ліворуч) та Андрій (праворуч) все життя працюють на шахті. Шахтарі живуть у скруті - їм місяцями не платять зарплату. Андрієві трошки легше - він вже отримує пенсію і менше залежить від зарплатні. Каже, що майбутнього не бачить ані у шахти, ані у Золотого. Втім, залишати рідне місто не хоче. Чорні круги навколо очей у Антона - від вугільного пилу.

  • Золотий пам'ятник шахтарю у місті Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Згадка про "золоту епоху" Золотого

    Про минулі "золоті" часи нагадує позолочена скульптура шахтаря у місцевому парку. Приналежність до шахтарської професії досі має велике значення для місцевої ідентичності на Донбасі. Адже за Радянського Союзу гірники мали високий соціальний статус. Шахтарі і сьогодні гордяться своєю професією, що давно втратила колишній престиж.

  • Дитячий майданчик у шахтарському місті

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Шахтар-арт

    Речі, пов'язані з шахтарською працею, можна побачити навіть на дитячому майданчику. Цих бедриків змайстрували з шахтарських шоломів.

  • Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Місто, що вмирає

    Проблеми у Золотому почалися ще до війни - із занепадом вугільної промисловості. Наприкінці 1960-х років місто налічувало майже 28000 мешканців. Сьогодні - вдвічі менше. Під час активної фази бойових дій війни, що триває з 2014 року, місто потерпало від обстрілів. За період війни тут загинули 16 цивільних. Частина Золотого - селище Золоте-5 - зараз контролюється бойовиками "ЛНР".

  • Мешканці селища Золоте-4

    Золоте: занепад, шахти та війна

    В очікуванні розведення військ

    У прифронтових районах міста досі небезпечно. Мешканці селища Золоте-4, подружжя пенсіонерів Олександр і Тетяна, сподіваються, що після анонсованого розведення сторін менше стрілятимуть. Місцева волонтерка Марина Данилкіна (праворуч) з ними не згодна. Вона боїться, що після відходу української армії бойовики самопроголошеної "ЛНР" мститимуться мешканцям Золотого, котрі мають проукраїнську позицію.

  • Українські військові, які стоять біля Золотого

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Військові на позиціях біля Золотого

    Більшість українських військових у Золотому теж не в захваті від анонсованого розведення. Бійці не довіряють противнику - бояться, що сепаратисти не відійдуть, а займуть позиції, які залишить українська армія.

  • Баян на балконі полишеного будинку на околиці Золотого

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Нагадування про мирне життя

    Місцеві, які залишили свої квартири на околиці Золотого через постійні обстріли, забрали не всі свої речі. Часом тут можна натрапити на зовсім неочікувані знахідки - як-от баян на балконі. Зараз музики у цьому місці не почути - лунають хіба що постріли.

  • КПВВ Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    "Напіввідкритий" КПВВ

    КПВВ "Золоте" - чи не єдине, що було побудовано, а не зруйновано у Золотому за останні роки. Втім, своєї функції він не виконує: перетнути лінію розмежування тут неможливо. Адже сепаратисти не відкривають пункт пропуску зі свого боку. Відкриття "Золотого" дозволило б розвантажити КПВВ у Станиці Луганській, що наразі є єдиним діючим на Луганщині, і суттєво покращити гуманітарну ситуацію.

  • КПВВ Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    КПВВ працює як звичайний блок-пост

    Наразі КПВВ "Золоте" працює фактично як звичайний блок-пост: тут контролюють людей, які прямують із прифронтових, але підконтрольних уряду селищ. При цьому у "Золотому", як і на інших КПВВ на лінії зіткнення, працюють прикордонники і представники фіскальної служби, які перевіряють поодинокі автівки і пішоходів. Також тут є вся необхідна інфраструктура - зокрема, укриття від обстрілів.

  • Контроль на блок-посту

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Незручності для місцевих

    Перевірки тут більш прискіпливі, ніж на звичайних блок-постах. До того ж "Золоте", як і інші КПВВ, не працює вночі. Це - додаткові незручності для місцевих. Зокрема для шахтарів, адже шахти працюють цілодобово. Місцеві часто об'їжджають КПВВ ґрунтовими шляхами. Втім, це можливо лише за гарної погоди. У дощ, коли дороги розмиті, КПВВ - єдина можливість потрапити до цивілізації і повернутись додому.

  • Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Дорога на "той бік"

    Дорога, що веде від КПВВ до окупованого Первомайська, наразі перекрита. До війни у Первомайську працювали багато мешканців Золотого. Раніше дістатися туди можна було менше ніж за годину. Зараз потрапити до Первомайська з Золотого можна лише через інші КПВВ - приміром, у Станиці Луганській. Така дорога займе цілий день.

    Автор: Микола Бердник


 

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Докладно

Шахта у прифронтовій зоні на Луганщині

Донбас: затоплені шахти загрожують екологічною катастрофою

Затоплені вугільні шахти загрожують забрудненням ґрунтових вод. Репортаж DW.  

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