Дональда Трампа висунули кандидатом у президенти США від республіканців

Нинішній президент США Дональд Трамп офіційно став кандидатом в президенти від Республіканської партії. Делегати з'їзду політсили у місті Шарлотт (штат Північна Кароліна) з усіх штатів у понеділок, 24 серпня, проголосували за його висунення.

"Ми маємо перемогти. Це найважливіші вибори в історії нашої країни. Наша країна може піти жахливим, жахливим шляхом або ще більш величним шляхом", - сказав Трамп.

Схвалення кандидатури Трампа на з'їзді мало формальний характер. Під час праймеріз Республіканської партії у "супервівторок" в березні 2020 року у Трампа не виявилося серйозного суперника і він оголосив себе переможцем.

Раніше 24 серпня делегати з'їзду Республіканської партії також підтримали Майка Пенса як кандидата у віцепрезиденти США. "Вибір на цих виборах ніколи не був таким ясним, а ставки ніколи не були такими високими. Ми збираємося зробити Америку великою знову. Знову", - сказав Пенс під час з'їзду, цитує агенція AP.

На виборах 3 листопада Трампу і Пенсу протистоятимуть кандидат в президенти від демократів Джо Байден та кандидатка у віцепрезиденти Камала Харріс.