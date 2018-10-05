 Дональда Трампа висунули кандидатом у президенти США від республіканців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2020

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Новини

Дональда Трампа висунули кандидатом у президенти США від республіканців

Делегати з'їзду Республіканської партії проголосували за висунення Дональда Трампа кандидатом на посаду президента США. Майка Пенса висунули кандидатом у віцепрезиденти.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Нинішній президент США Дональд Трамп офіційно став кандидатом в президенти від Республіканської партії. Делегати з'їзду політсили у місті Шарлотт (штат Північна Кароліна) з усіх штатів у понеділок, 24 серпня, проголосували за його висунення.

"Ми маємо перемогти. Це найважливіші вибори в історії нашої країни. Наша країна може піти жахливим, жахливим шляхом або ще більш величним шляхом", - сказав Трамп.

Схвалення кандидатури Трампа на з'їзді мало формальний характер. Під час праймеріз Республіканської партії у "супервівторок" в березні 2020 року у Трампа не виявилося серйозного суперника і він оголосив себе переможцем.

Раніше 24 серпня делегати з'їзду Республіканської партії також підтримали Майка Пенса як кандидата у віцепрезиденти США. "Вибір на цих виборах ніколи не був таким ясним, а ставки ніколи не були такими високими. Ми збираємося зробити Америку великою знову. Знову", - сказав Пенс під час з'їзду, цитує агенція AP.

На виборах 3 листопада Трампу і Пенсу протистоятимуть кандидат в президенти від демократів Джо Байден та кандидатка у віцепрезиденти Камала Харріс.

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