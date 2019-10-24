Doing Business-2020: Україна піднялась на 64 місце, але відстає від РФ і Молдови

У оприлюдненому Світовим банком у четвер, 24 жовтня, рейтингу умов ведення бізнесу Doing Business-2020 Україна посіла 64 місце. Таким чином український результат виявився кращим на сім позицій у порівнянні з минулорічним.

Україна поліпшила свої показники за шістьма з 10 індикаторів, які враховуються фахівцями Світового банку при складанні рейтингу. Найбільший прогрес (на 27 пунктів) Україна продемонструвала за компонентом "Захист міноритарних акціонерів" завдяки відкриттю інформації про кінцевих вигодонабувачів.

На 10 пунктів покращилась позиція за компонентом "Отримання дозволу на будівництво" за рахунок усунення вимог до найму незалежного проектанта й інженера технагляду, запровадження системи онлайн-повідомлень, а також зменшення вартості дозволів на будівництво в межах Києва.

Також на підвищення позиції в рейтингу вплинули позитивні зміни за компонентами "Підключення до електромереж", "Міжнародна торгівля", "Реєстрація майна" та "Доступ до кредитів".

Лідер - Нова Зеландія

Лідером рейтингу цього року є Нова Зеландія, за якою йдуть Сінгапур і Гонконг.

Сусідні з Україною 63 місце посіла Індія, а 65 - Пуерто Ріко. При цьому усі географічні сусіди України мають кращі показники у цьому рейтингу. Так, Росія посіла 28 місце, Польща - 40, Білорусь - 49, Словаччина - 45, Молдова - 48, Румунія - 55, Угорщина - 52.

Показники в рейтингу актуальні на 1 травня 2019 року. Doing Business-2020 є 17-м випуском щорічної серії Світового банку, який оцінює правові норми, що сприяють розширенню підприємницької діяльності або обмежують її. В 2018 році Україна піднялася з 80-го на 76-е місце серед 190 країн у рейтингу. А у Doing Business-2019 Україна піднялася з 76-го на 71-е місце.

Український прем'єр Олексій Гончарук вже прокоментував оприлюднений рейтинг. "Це позитивний сигнал для українських підприємців та "зелене світло" для іноземних інвесторів", - зазначив прем'єр, пообіцявши продовжити роботу у цьому напрямку. Раніше Гончарук заявляв про плани забезпечити зростання української економіки на 40 відсотків протягом наступних п'яти років.

Згідно з оприлюдненим 21 жовтня дослідженням компанії GfK, станом на 2019 рік Україна має найнижчу в Європі купівельну спроможність на душу населення - пересічний українець після сплати обов'язкових платежів може щороку витратити в середньому 1830 євро. Ця сума майже в 37 разів менша, ніж у середньому витрачає мешканець країни-лідера рейтингу Ліхтенштейну.