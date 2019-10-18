 Для завершення війни на Донбасі ЄС має переглянути санкції щодо РФ - доповідь ICG | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.04.2020

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Європа

Для завершення війни на Донбасі ЄС має переглянути санкції щодо РФ - доповідь ICG

Країнам Заходу слід почати новий діалог з Росією щодо безпеки в Європі та переглянути політику санкцій, вважає брюссельська Міжнародна кризова група. Без цього, на думку аналітиків, неможливе завершення війни на Донбасі.

Ukraine Frontposition der ukrainische Armee bei Nowoluhanske (picture-alliance/dpa/Zuma Wire/Ukrinform/M. Lyseiko)

Розв'язання конфлікту на Донбасі неможливе без діалогу Заходу з Росією щодо безпеки в Європі. Розпочати такий діалог закликали експерти Міжнародної кризової групи (International Crisis Group, ICG) у доповіді "Мир в Україні: європейська війна", опублікованій у вівторок, 28 квітня. У документі також вказується на необхідність переглянути санкційний режим і "дозволити зняття деяких обмежень, якщо Росія сприятиме справжньому прогресу на шляху до миру".

ICG - це аналітичний центр з головним офісом у Брюсселі. У ньому працюють близько 120 співробітників у багатьох країнах, зокрема, у Києві та Москві. Групу заснували у 1995 році через те, що міжнародна спільнота не змогла запобігти трагічним подіям у Боснії, Сомалі та Руанді. Частину коштів на створення організації надав американський бізнесмен Джордж Сорос. Понад 40 відсотків свого фінансування ICG отримує від урядів понад десяти держав, серед яких Швеція, Австралія, Люксембург, Німеччина, а також від Єврокомісії.

Доповідь щодо війни на Донбасі була підготована, серед іншого, на основі консультацій з офіційними особами з України, Росії, країн ЄС і НАТО, зазначили в ICG.

Війна на Донбасі та безпека в Європі

Експерти групи вказують на те, що причини війни на Донбасі не обмежуються суто бажанням України інтегруватися до ЄС і НАТО. На думку аналітиків, Москва сприймає цю війну лише як елемент протистояння Росії з Заходом, який, мовляв, має на меті "стримування, ослаблення та примус" РФ.

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І тому, на думку ICG, будь-яке мирне врегулювання конфлікту на Донбасі має брати до уваги не лише ситуацію в Україні, але й ширший контекст безпеки в Європі. "ЄС, НАТО та їхні держави-члени, включно з США, мають почати шукати нові підходи до європейської безпеки з Москвою (…) навіть у той час, коли вони підтримують зусилля Києва припинити бої в Україні", - закликають автори доповіді.

Ціллю нового діалогу має бути ситуація, у якій "Росія, її сусіди та весь континент" відчули б себе у більшій безпеці, зазначають аналітики. Такі перемовини з Росією повинні включати "чесне визнання побоювань Росії у сфері безпеки та готовність разом з Москвою шукати шляхів їх розвіювання".

Також експерти вважають, що постачання країнами Заходу озброєння Україні не допоможе розв'язати конфлікт на Донбасі. "Якщо додаткова допомога Заходу не змінить баланс сил, то це ні на що суттєво не вплине. Якщо ж вона змінить баланс, то здатність Росії до ескалації все одно буде значно більшою, ніж України", - говориться у доповіді.

На брифінгу напередодні публікації доповіді директорка програм ICG щодо Європи та Центральної Азії Ольга Олікер закликала сприймати діалог не як "винагороду" Росії, а як "необхідність". "Говорять не лише з друзями. Говорити треба також із суперниками", - зазначила вона. За словами експертки, дати можливість іншим викласти їхню позицію ще не означає згоди з цією позицією. І тому в доповіді наголошують, що якщо предметом обговорення будуть російські занепокоєння, то не меншу увагу слід приділити побоюванням щодо безпеки інших європейських країн, включно з Україною.

Заклик змінити підхід до санкцій щодо Росії

Для того, щоб такий діалог мав реальні шанси на прогрес, у ICG вважають необхідною більш гнучку політику санкцій ЄС. Нагадаємо, секторальні санкції щодо Росії прив'язані до повного виконання мінських угод. У ICG називають такий підхід неефективним і вважають, що він навряд чи завершить війну на Донбасі, адже в Москві прив'язку до Мінська сприймають лише як черговий доказ того, що санкції є "свавільним покаранням" РФ.

Тому аналітики пропонують прив'язати зняття окремих санкцій до конкретних кроків Росії. Прикладом вони називають надання РФ доступу до окремих ринків капіталу чи обмежених технологій і послуг у нафтовому секторі, якщо Москва успішно змусить сепаратистів не перекривати доступ спостерігачам ОБСЄ та дотримуватися припинення вогню. На випадок повторних порушень в ICG пропонують Євросоюзу знову запроваджувати скасовані санкції.

Щоправда, повернення санкцій потребуватиме окремого рішення Ради ЄС, у якій усі 27 держав блоку повинні будуть одностайно проголосувати "за". У відповідь на запитання кореспондента DW Ольга Олікер визнала, що таке рішення можуть і не ухвалити. При цьому вона зауважила: "Збереження єдності щодо політики, яка не працює, є сумнівною перемогою".

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У ICG передбачають, що викладені в доповіді рекомендації будуть сприйняті як "спірні та навіть непопулярні". "Проте нинішній підхід не працює", - підсумувала Олікер.

Одного діалогу Заходу з Росією недостатньо

Під час нового діалогу з Росією у ICG пропонують почати з менш спірних тем, наприклад, боротьби за пандемією COVID-19. У сфері безпеки аналітики вбачають можливість почати з регіонального рівня, наприклад, зосередитися на Чорному чи Балтійському морях.

Також експерти визнають, що один лише діалог між Заходом і Росією щодо безпеки в Європі не завершить війну на Донбасі. Тому вони мають намір опублікувати наступні доповіді, у яких зосередяться на рішеннях, що стосуються самого Донбасу. Наприклад, на забезпеченні припинення вогню або проведенні місцевих виборів на Донбасі за умови, коли Україна наполягає на поверненні їй контролю над кордоном до голосування, а Росія погоджується на цей крок лише після виборів.

  • Міст у Станиці Луганській

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Міст через лінію фронту

    Міст через Сіверський Донець у Станиці Луганській підірвали під час боїв у 2015 році. Президент Володимир Зеленський, який 7 липня разом із главою Європейської Ради Дональдом Туском відвідав КПВВ, пообіцяв якнайшвидше його відновити. Проте для цього сепаратисти мають демонтувати свої укріплення. А в "ЛНР" вже заявили, що односторонні дії з ремонту мосту зірвуть розведення сторін.

  • На КПВВ Станиця Луганська

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Кордон, створений війною

    КПВВ "Станиця Луганська" - єдиний у Луганській області та один із п’яти функціонуючих на Донбасі. Щодня лінію розмежування тут перетинають в середньому 5-6 тисяч людей. Пішки. Більшість з них повертається того ж дня. Вони ідуть на підконтрольну уряду територію, щоб отримати пенсію, зробити покупки або відвідати рідних, які живуть на іншому боці лінії фронту.

  • Літні люди перетинають КПВВ Станиця Луганська

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Вимушено зареєстровані переселенці

    Багато людей на КПВВ офіційно є переселенцями. Втім, більшість з них досі мешкає на території "ЛНР". Фіктивний статус біженців їм потрібен, щоб отримувати пенсії та соціальні виплати на підконтрольній уряду території. Аби не втратити статус переселенця, вони мають раз на два місяці перетинати лінію розмежування. Президент Володимир Зеленський запропонував збільшити цей термін до одного року.

  • Літні люди та інваліди перетинають КПВВ Станиця Луганська

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Найбільш вразливі

    На КПВВ дуже багато людей в інвалідних візках. Зазвичай на вулицях українських міст, не пристосованих для людей з особливими потребами, їх не побачиш. Проте тут правила одні для всіх: мешканці окупованих територій, які мають інвалідність, так само повинні періодично перетинати лінію фронту, щоб підтвердити фіктивний статус переселенця і отримати пенсію.

  • Жінці стало зле під час переходу

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Вбивча спека

    Люди у чергах потерпають від шаленої спеки. Медики розповідають, що у літні дні на КПВВ "Станиця Луганська" десятки цивільних зазнають теплових ударів. Трапляються і смертельні випадки. 22 червня від інсульту тут помер літній чоловік, який прямував з "ЛНР" на підконтрольну уряду територію.

  • Колишні передові укріплення української армії

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Між двома "нулями"

    Це - колишні передові укріплення української армії, так званий "нуль". Бійці залишили їх під час розведення сил. Люди кажуть, що переходити на інший бік їм тепер стало психологічно легше - почуваються більш безпечно. Адже раніше частина шляху лежала між передовими позиціями ЗСУ і сепаратистів, які знаходились на відстані лише 400 метрів одна від одної.

  • Зруйнований будинок у Станиці Луганській

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Нагадування про війну

    Обабіч переходу - зруйновані під час активної фази війни будинки. Станиця Луганська належить до населених пунктів, що найбільше постраждали від бойових дій. Загалом у Станично-Луганському районі було пошкоджено або зруйновано майже 4000 будинків - це приблизно п'ята частина всього житлового фонду.

  • Залишок снаряду

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Небезпечні сюрпризи

    Залишок снаряду, що на світлині, не є небезпечним - на відміну від мін і боєприпасів, що не розірвалися. Скільки їх на узбіччі - достеменно не знає ніхто.

  • Пам'ятник українським нацгвардійцям, що опинився у сірій зоні

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Побоювання вандалізму

    Раніше цей пам’ятник загиблим нацгвардійцям знаходився на контрольованій ЗСУ частині переходу. Після розведення сторін він опинився у "сірій зоні", де немає української влади. Військові побоювались, що прихильники сепаратистів можуть пошкодити пам’ятник. Втім, цього не сталося. Також ніхто не чіпає українських прапорів, які залишились на колишніх передових позиціях ЗСУ.

  • Бабковози, що за гроші перевозять людей на інвалідних візках

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Станичні "рикші"

    Людей, які не мають сил подолати перехід пішки, за гроші підвозять так звані "рикші" або "бабковози". Увага журналістів їм не подобається - адже їхній бізнес нелегальний. Втім, завадити їм нікому - влади у "сірій зоні" немає. На саміті Україна-ЄС президент Володимир Зеленський пообіцяв пустити переходом автобуси і електрокари. Але наразі "рикші" залишаються єдиним транспортом на КПВВ.

  • Чоловік, який за гроші перевозить людей від мосту до українського КПВВ

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Руслан і його візок

    "Бабковоз" Руслан працює на переході вже понад чотири роки. Має власний візок. Поїздка від мосту до українського КПВВ - а це десь кілометр - коштує 50 гривень або 100 російських рублів, які в ходу в "ЛНР". Втім, запевняє чоловік, може підвезти і безкоштовно, якщо "пасажир" не має грошей. Розповідає, що послугами "рикш" користується навіть молодь заради розваги.

  • Візки з товарами, які перевозять через КПВВ

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Торгівля попри блокаду

    Інший поширений бізнес на КПВВ - перевезення товарів з підконтрольної уряду України території до "ЛНР". Людей, які цим займаються, називають "тачечниками". На підконтрольну сепаратистам частину Луганщини везуть здебільшого продукти харчування і засоби особистої гігієни. Адже на підконтрольній уряду території вони дешевші та більш якісні. Одна людина може провезти не більше 75 кілограмів на добу.

  • Чоловік, який перевозить товар через лінію розмежування

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    "Тачечник"-поет

    "Тачечник" Євген Вальдман колись працював бухгалтером. Тепер возить продукти зі Станиці Луганської в "ЛНР". Сьогодні у його візку - 22 кілограми сиру. Розраховує заробити 250 гривень. У вільний час пише вірші про війну на Донбасі. Каже, що після розведення сторін атмосфера на переході стала менш напруженою. Як і всі на переході, мріє про мир.

    Автор: Микола Бердник


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Докладно

Ukraine Frontposition der ukrainische Armee bei Nowoluhanske (picture-alliance/dpa/Zuma Wire/Ukrinform/M. Lyseiko)

Для миру на Донбасі ЄС має переглянути санкції щодо РФ - ICG

Для завершення війни на Донбасі Захід має почати новий діалог з Росією, вважає Міжнародна кризова група.  

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