Для завершення війни на Донбасі ЄС має переглянути санкції щодо РФ - доповідь ICG

Розв'язання конфлікту на Донбасі неможливе без діалогу Заходу з Росією щодо безпеки в Європі. Розпочати такий діалог закликали експерти Міжнародної кризової групи (International Crisis Group, ICG) у доповіді "Мир в Україні: європейська війна", опублікованій у вівторок, 28 квітня. У документі також вказується на необхідність переглянути санкційний режим і "дозволити зняття деяких обмежень, якщо Росія сприятиме справжньому прогресу на шляху до миру".

ICG - це аналітичний центр з головним офісом у Брюсселі. У ньому працюють близько 120 співробітників у багатьох країнах, зокрема, у Києві та Москві. Групу заснували у 1995 році через те, що міжнародна спільнота не змогла запобігти трагічним подіям у Боснії, Сомалі та Руанді. Частину коштів на створення організації надав американський бізнесмен Джордж Сорос. Понад 40 відсотків свого фінансування ICG отримує від урядів понад десяти держав, серед яких Швеція, Австралія, Люксембург, Німеччина, а також від Єврокомісії.

Доповідь щодо війни на Донбасі була підготована, серед іншого, на основі консультацій з офіційними особами з України, Росії, країн ЄС і НАТО, зазначили в ICG.

Війна на Донбасі та безпека в Європі

Експерти групи вказують на те, що причини війни на Донбасі не обмежуються суто бажанням України інтегруватися до ЄС і НАТО. На думку аналітиків, Москва сприймає цю війну лише як елемент протистояння Росії з Заходом, який, мовляв, має на меті "стримування, ослаблення та примус" РФ.

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І тому, на думку ICG, будь-яке мирне врегулювання конфлікту на Донбасі має брати до уваги не лише ситуацію в Україні, але й ширший контекст безпеки в Європі. "ЄС, НАТО та їхні держави-члени, включно з США, мають почати шукати нові підходи до європейської безпеки з Москвою (…) навіть у той час, коли вони підтримують зусилля Києва припинити бої в Україні", - закликають автори доповіді.

Ціллю нового діалогу має бути ситуація, у якій "Росія, її сусіди та весь континент" відчули б себе у більшій безпеці, зазначають аналітики. Такі перемовини з Росією повинні включати "чесне визнання побоювань Росії у сфері безпеки та готовність разом з Москвою шукати шляхів їх розвіювання".

Також експерти вважають, що постачання країнами Заходу озброєння Україні не допоможе розв'язати конфлікт на Донбасі. "Якщо додаткова допомога Заходу не змінить баланс сил, то це ні на що суттєво не вплине. Якщо ж вона змінить баланс, то здатність Росії до ескалації все одно буде значно більшою, ніж України", - говориться у доповіді.

На брифінгу напередодні публікації доповіді директорка програм ICG щодо Європи та Центральної Азії Ольга Олікер закликала сприймати діалог не як "винагороду" Росії, а як "необхідність". "Говорять не лише з друзями. Говорити треба також із суперниками", - зазначила вона. За словами експертки, дати можливість іншим викласти їхню позицію ще не означає згоди з цією позицією. І тому в доповіді наголошують, що якщо предметом обговорення будуть російські занепокоєння, то не меншу увагу слід приділити побоюванням щодо безпеки інших європейських країн, включно з Україною.

Заклик змінити підхід до санкцій щодо Росії

Для того, щоб такий діалог мав реальні шанси на прогрес, у ICG вважають необхідною більш гнучку політику санкцій ЄС. Нагадаємо, секторальні санкції щодо Росії прив'язані до повного виконання мінських угод. У ICG називають такий підхід неефективним і вважають, що він навряд чи завершить війну на Донбасі, адже в Москві прив'язку до Мінська сприймають лише як черговий доказ того, що санкції є "свавільним покаранням" РФ.

Тому аналітики пропонують прив'язати зняття окремих санкцій до конкретних кроків Росії. Прикладом вони називають надання РФ доступу до окремих ринків капіталу чи обмежених технологій і послуг у нафтовому секторі, якщо Москва успішно змусить сепаратистів не перекривати доступ спостерігачам ОБСЄ та дотримуватися припинення вогню. На випадок повторних порушень в ICG пропонують Євросоюзу знову запроваджувати скасовані санкції.

Щоправда, повернення санкцій потребуватиме окремого рішення Ради ЄС, у якій усі 27 держав блоку повинні будуть одностайно проголосувати "за". У відповідь на запитання кореспондента DW Ольга Олікер визнала, що таке рішення можуть і не ухвалити. При цьому вона зауважила: "Збереження єдності щодо політики, яка не працює, є сумнівною перемогою".

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У ICG передбачають, що викладені в доповіді рекомендації будуть сприйняті як "спірні та навіть непопулярні". "Проте нинішній підхід не працює", - підсумувала Олікер.

Одного діалогу Заходу з Росією недостатньо

Під час нового діалогу з Росією у ICG пропонують почати з менш спірних тем, наприклад, боротьби за пандемією COVID-19. У сфері безпеки аналітики вбачають можливість почати з регіонального рівня, наприклад, зосередитися на Чорному чи Балтійському морях.

Також експерти визнають, що один лише діалог між Заходом і Росією щодо безпеки в Європі не завершить війну на Донбасі. Тому вони мають намір опублікувати наступні доповіді, у яких зосередяться на рішеннях, що стосуються самого Донбасу. Наприклад, на забезпеченні припинення вогню або проведенні місцевих виборів на Донбасі за умови, коли Україна наполягає на поверненні їй контролю над кордоном до голосування, а Росія погоджується на цей крок лише після виборів.