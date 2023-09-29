Диверсії на військових складах: Україна встановила причетних

Російські спецслужби причетні до вибухів на військових складах у Чехії у 2014 році та у Сватовому Луганської області у 2015 році, кажуть в СБУ та ДБР. Правоохоронці назвали імена диверсантів.

Українські правоохоронці стверджують, що встановили особи всього командного складу та ключових співробітників Сил спеціальних операцій Збройних сил РФ, які причетні до резонансних диверсій на військових складах в Україні та Євросоюзі. Про це у п'ятницю, 29 вересня, повідомили у Службі безпеки України (СБУ) та Державному бюро розслідувань (ДБР ).

У повідомленні відомств наголошується, що Сили спеціальних операцій ЗС РФ є однією з найбільш засекречених російських спецслужб. Саме вона, як стверджують правоохоронці, причетна до підриву у 2014 році військових складів у Чехії, де зберігалась зброя для України, а також військових складів у Сватовому Луганської області у 2015 році.

СБУ: Склад у Сватовому підірвали дроном

Як зазначили в СБУ, підрив об’єднаного складу ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ у місті Сватове на Луганщині був здійснений за вказівкою Кремля у жовтні 2015 року. За даними слідства, для цього російські спецпризначенці задіяли комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3" з трьома дронами "Орлан-10". "29 жовтня 2015 року це озброєння було переміщене з тимчасово окупованого Донецька на передові позиції бойовиків (самопроголошених - Ред.) "Л/ДНР" у район міста Первомайськ, що на Луганщині", - йдеться у повідомленні.

Звідти, за даними СБУ, у напрямку складу ЗСУ у Сватовому були запущені дрони, які скинули запалювальні гранати з парашутною системою. Унаслідок влучання на складах відбулась детонація всього запасу боєприпасів, які там зберігались, нагадують в спецслужбі. Загалом внаслідок атаки було знищено 76 одиниць військової техніки, понад три тисячі тонн ракет і боєприпасів. "Державі заподіяно матеріальних збитків на понад 71 мільйон гривень. Загинули три військовослужбовця ЗСУ та одна цивільна особа", - додали в ДБР.

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Склад у Чехії підривали Мишкін та Чепіга

Також в СБУ та ДБР заявили, що у взаємодії з чеськими партнерами встановили причетність сил спецоперацій ЗС РФ до підриву складу з озброєнням у місті Врбетице в Чехії у 2014 році. Важливу роль у цій диверсійній операції, за даними правоохоронців, відіграли росіяни Анатолій Чепига та Олександр Мишкін, відомі спробою отруїти подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки у британському Солбері.

Правоохоронці повідомили диверсантам про підозри

Також серед встановлених осіб - колишній начальник головного управління генерального штабу ЗС РФ Ігор Сєргун (очолював відомство до 2016 року), колишній охоронець президента РФ Володимира Путіна Олексій Дюмін, який з 2013 по 2015 роки обіймав посаду начальника сил спеціальних операцій російського ГРУ, та командувач сил спеціальних операцій збройних сил РФ Валерій Флюстиков, повідомили у ДБР.

Крім того, до диверсій причетний командир "161 Центру підготовки спеціалістів особливого призначення" генштабу ЗС РФ генерал-майор Андрій Авер'янов. Як зауважують в ДБР, він нині входить до близького кола Путіна та часто присутній на офіційних зустрічах найвищого рівня.

Усім їм українські правоохоронці повідомили про підозру частиною третьою статті 28 та статті 113 Кримінального кодексу України, тобто в організації, вчиненні та керуванні підготовкою диверсії як в Україні, так і Чехії.

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Також підозри отримали ще понад 25 безпосередніх організаторів та виконавців диверсії з числа російських спецслужб. Серед них - Чепига та Мишкін, а також спільники російських диверсантів з України. "Один з них безпосередньо керував БПЛА, який скинув вибухівку на Сватово. Це громадянин України з позивним "Старт", який у 2014 році приєднався до терористичної організації "Луганська народна республіка", а згодом почав працювати на російські спецслужби", - зауважили в ДБР.

Крім того, після завершення всіх експертиз планується повідомити про підозру ще понад 50 діючим військовослужбовцям головного управління генштабу РФ, які вчиняли диверсії на території України та ЄС, та, імовірно, продовжують це робити і зараз, зазначили в ДБР.

Диверсанти з РФ продовжуть атакувати Україну

Як зауважили в СБУ, після повномасштабного вторгнення Росії диверсанти сил спецоперацій ЗС РФ періодично атакують позиції Сил оборони у прикордонних районах на півночі та сході України. "Під час "вилазок" ці ДРГ намагаються нападати на бійців ЗСУ і Держприкордонслужби та підривати їхні військові об’єкти. Водночас нерідко "цілями" ворожих диверсантів стають цивільні місцеві жителі, їхні будинки і автівки", - наголосили правоохоронці.