 Deutsche Bank повідомив про мільярдні збитки в другому кварталі 2019 року | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.07.2019

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Економіка

Deutsche Bank повідомив про мільярдні збитки в другому кварталі 2019 року

Другий квартал 2019 року найбільший комерційний банк ФРН завершив із фінансовими втратами у 3,15 мільярда євро. Значні збитки спричинила глибока реорганізація, пояснюють в Deutsche Bank.

Центральний офіс Deutsche Bank

Центральний офіс Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні

У другому кварталі 2019 року Deutsche Bank зазнав збитків на суму 3,15 мільярда євро. Про це компанія повідомила в середу, 24 липня. Такі значні фінансові втрати спричинили насамперед нарахуваннями у зв'язку з глибокою реорганізацією. Лише на ці цілі банк витратив 3,4 мільярда євро, йдеться у повідомленні.

DW.COM

Збитки у 1,4 мільярда євро, яких зазнав у 2016 році Deutsche Bank, пов'язані з високими витратами на судові розгляди і реструктуризацію фінансового інституту. (02.02.2017)

У Deutsche Bank оголосили про скорочення близько 18 тисяч співробітників до 2022 року та масштабні плани реструктуризації фінустанови. (07.07.2019)

Найбільший німецький комерційний банк повернувся в зону прибутку. Останні роки були одними з найскрутніших в історії Deutsche Bank. (01.02.2019)

Негативний фінансовий результат за другий квартал поточного року виявився більшим, ніж очікувалося, адже ще на початку липня у банку оцінювали можливі збитки в 2,8 мільярда євро. Торік у другому кварталі фінустанова отримала близько 410 мільйонів євро прибутку.

Голова правління Deutsche Bank Крістіан Зевінґ (Christian Sewing) пояснив, що саме в другому кварталі на компанію припала "левова частка витрат", передбачених не перебудову моделі ведення бізнесу. Без витрат на реорганізацію Deutsche Bank був би прибутковим у другому кварталі цього року, пояснив Зевінґ. Він також визнав, що компанія вже зробила "важливі кроки для відновлення Deutsche Bank", цитує агенція новин AFP.

Раніше наглядова рада Deutsche Bank ухвалила рішення про докорінну реорганізацію німецького фінансового велетня. Планується зокрема вихід із глобальної фондової торгівлі. Водночас до 2022 року буде скорочено близько 18 тисяч робочих місць.

Deutsche Bank демонстрував проблеми з прибутковістю й раніше. Лише 2018 рік вдалося завершити з прибутком. Цьому передували три збиткових роки. Приміром, 2016 рік фінустанова завершила зі збитками в 1,4 мільярда євро.

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