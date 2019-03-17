Deutsche Bank повідомив про мільярдні збитки в другому кварталі 2019 року

У другому кварталі 2019 року Deutsche Bank зазнав збитків на суму 3,15 мільярда євро. Про це компанія повідомила в середу, 24 липня. Такі значні фінансові втрати спричинили насамперед нарахуваннями у зв'язку з глибокою реорганізацією. Лише на ці цілі банк витратив 3,4 мільярда євро, йдеться у повідомленні.

Негативний фінансовий результат за другий квартал поточного року виявився більшим, ніж очікувалося, адже ще на початку липня у банку оцінювали можливі збитки в 2,8 мільярда євро. Торік у другому кварталі фінустанова отримала близько 410 мільйонів євро прибутку.

Голова правління Deutsche Bank Крістіан Зевінґ (Christian Sewing) пояснив, що саме в другому кварталі на компанію припала "левова частка витрат", передбачених не перебудову моделі ведення бізнесу. Без витрат на реорганізацію Deutsche Bank був би прибутковим у другому кварталі цього року, пояснив Зевінґ. Він також визнав, що компанія вже зробила "важливі кроки для відновлення Deutsche Bank", цитує агенція новин AFP.

Раніше наглядова рада Deutsche Bank ухвалила рішення про докорінну реорганізацію німецького фінансового велетня. Планується зокрема вихід із глобальної фондової торгівлі. Водночас до 2022 року буде скорочено близько 18 тисяч робочих місць.

Deutsche Bank демонстрував проблеми з прибутковістю й раніше. Лише 2018 рік вдалося завершити з прибутком. Цьому передували три збиткових роки. Приміром, 2016 рік фінустанова завершила зі збитками в 1,4 мільярда євро.