 Deutsche Bank оштрафували в США через корупційні схеми в РФ і Азії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.08.2019

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Новини

Deutsche Bank оштрафували в США через корупційні схеми в РФ і Азії

Задля збереження свого бізнесу та укладення нових контрактів найбільший банк Німеччини наймав на роботу некваліфікованих родичів чиновників у Росії та в Азії. За це Deutsche Bank сплатить у США багатомільйонний штраф.

Deutschen Bank

Центральний офіс Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оштрафувала Deutsche Bank на 16,2 мільйона доларів (в перерахунку - 14,6 мільйона євро). Причиною накладеного у четвер, 22 серпня, штрафу названо участь німецького банку в корупційних схемах в Росії та Азійсько-Тихоокеанському регіоні (АТР), що порушують законодавство Сполучених Штатів щодо протидії корупції за кордоном.

Американський регулятор виявив, що Deutsche Bank наймав у цих країнах на роботу працівників, які не мали необхідної кваліфікації. Єдиним, що робило цих людей придатними до роботи в фінустанові, було те, що всі вони були родичами чиновників. Це практикувалося для збереження наявного бізнесу Deutsche Bank або з метою укладення нових контрактів, зазначається в заяві SEC.

Чернетки резюме і підготовлені відповіді для співбесіди

Зокрема, в країнах АТР персонал Deutsche Bank готував для таких некваліфікованих, але потенційних співробітників чорнові версії резюме, заздалегідь передавав їм перелік запитань під час співбесіди і пояснював, як слід відповідати на них. Подібних кандидатів просили влаштувати на роботу "заможні клієнти, включно з державними службовцями", зазначає американський регулятор.

Співробітник лондонського офісу з Росії не ходив на роботу

У Росії, за даними SEC, банк застосовував подібну практику з 2009 по 2012 роки. Так, один з найнятих у РФ співробітників продемонстрував настільки слабкі результати в лондонському офісі, що його визнали "джерелом проблем для репутації" кадрової програми і самого банку.

Зокрема, той співробітник, ім'я якого регулятор не розкриває, не з'являвся на роботі та шахраював на іспиті, зазначає SEC. У грудні 2011 року його перевели назад до московського офісу, де він пропрацював ще близько двох місяців.

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Російський заступник міністра і його донька

Ще один епізод стосується доньки заступника міністра "російської державної організації". У 2009 році її батько попросив керівника російського відділення Deutsche Bank найняти доньку в офіс у Москві, Лондоні або Нью-Йорку. Дівчина приступила до роботи в московському офісі, але угода з російською владою, якої домагався фінансовий інститут, не відбулася. Тоді ж високопоставлений представник лондонського офісу закликав колег в Москві "використовувати будь-яку тактику і політичний тиск".

Згодом росіянку погодилося прийняти лондонське відділення банку. Незабаром після її переведення до Лондона фінінститут отримав запит на подачу заявки щодо випуску євробондів на суму два мільярди євро, підписаний батьком дівчини.

Через кілька днів глава російського офісу Deutsche Bank з дружиною вирушили в поїздку разом з неназваним російським чиновником, його дружиною і донькою. Витрати на неї банк позначив як легальні бізнес-витрати, проте поїздка була розважальною і включала риболовлю, полювання, а також польоти на вертольоті, наголошує американський регулятор.

Сам Deutsche Bank не заперечив результати розслідування, хоча не визнає своєї провини. Фінансовий інститут активно співпрацював з комісією, що сприяло розслідуванню, йдеться в заяві SEC. За її інформацією, банк вжив численні заходи щодо поліпшення власної практики найму співробітників.

Трамп і важливі документи в Deutsche Bank

Тим часом 23 серпня стало відомо, що адвокати президента США Дональда Трампа мають на меті не допустити передачу Deutsche Bank низки документів щодо їхнього підзахисного до Конгресу США. Відповідну скаргу захист Трампа спрямував до апеляційного суду в Нью-Йорку, передає агенція новин Reuters.

Власне, йдеться не лише про документи Deutsche Bank, а також і американської фінустанови Capital One Financial. Навесні цього року судовим розпорядженням як Deutsche Bank, так і Capital One Financial були зобов'язані до передачі цих документів.

Deutsche Bank оголосив, що виконає ухвалу суду.

Посилання в інтернеті

https://www.sec.gov/litigation/admin/2019/34-86740.pdf

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