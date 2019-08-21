Deutsche Bahn допоможе в реформуванні "Укрзалізниці"

Міністерство інфраструктури України досягло домовленості про співпрацю із державним німецьким залізничним оператором Deutsche Bahn. Сторони у середу, 22 січня, підписали відповідний меморандум. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у соціальній мережі Facebook.

"Міністерство інфраструктури підписало "Меморандум про взаєморозуміння" із залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn", - написав Гончарук. За його словами, цей альянс - це логічне продовження плану реструктуризації "Укрзалізниці", яке анонсував президент України Володимир Зеленський у вересні 2019 року.

Гончарук наголосив, що Україна зберігатиме за собою контроль над "Укрзалізницею". Натомість німецькі фахівці працюватимуть над реформуванням управлінських механізмів підприємства. "Тож одразу відкидаю всі чутки - про жодні продаж чи оренду стратегічно важливого державного об'єкта, як "Укрзалізниця", мова не йде", - зазначив прем'єр.

Документ підписано на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Від української сторони меморандум підписав очільник мінінфраструктури Владислав Криклій, повідомили в міністерстві.

Як зазначив Криклій, важливою складовою виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є адаптація та імплементація директив ЄС щодо залізничного транспорту, у тому числі завдяки ухваленню відповідних змін у законодавстві. "Ми очікуємо на ухвалення нового закону про залізничний транспорт у 2020 році, для його практичної реалізації важливим є досвід такої компанії, як Deutsche Bahn", - зазначив міністр. За його словами, метою є інтеграція у Трансєвропейську транспортну мережу TEN-T.

Нагадаємо, у січні Кабінет міністрів України затвердив перелік стратегічних підприємств, які не можна приватизувати. Серед них, зокрема, і "Укрзалізниця".