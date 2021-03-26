Десятки людей загинули у тисняві в Ізраїлі на релігійному святі

Внаслідок тисняви під час святкування єврейського свята Лаг ба-Омер на горі Мерон на півночі Ізраїлю у ніч на п'ятницю, 30 квітня, загинули десятки людей.
Згідно з даними рятувальників, тиснява спричинила загибель щонайменше 44 осіб. При цьому ще близько сотні людей поранені, близько десяти з них перебувають у критичному стані, інформує агентство dpa.
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Влада обмежила кількість учасників свята до 10 тисяч, але, за повідомленнями ЗМІ, на гору приїхали до десяти разів більше людей. У соцмережах є відео святкування до катастрофи, на них люди співали, танцювали, стрибали та тіснилися один біля одного у натовпі. Наразі невідомо, чому виникла раптова паніка, яка призвела до тисняви, триває розслідування.
Свято відвідали до десяти разів більше людей за дозволені 10 тисяч учасників, пишуть ЗМІ
Згідно з першими висновками, люди почали з'їжджати похилим пандусом з металевою підлогою та гофрованими залізними перегородками по обидва боки. Люди почали падати один на одного, це спричинило тисняву й паніку.
Вже пред'явили перші закиди поліцейським, які пропускали людей на огороджену територію попри те, що місце вже було переповненим.Також поліцейських критикують за те, що вони недостатньо швидко відкрили виходи з іншого боку. Загалом під час святкування було задіяно близько 5 тисяч правоохоронців.
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На свято Лаг Ба-Омер юдеї згадують рабина Шимона Бар Йохая, який таємно продовжив вивчати Біблію попри заборону римлянами це робити. Могила Йохая розташована на горі Мерон.
Минулого року святкування було суворо обмежено через пандемію коронавірусу, але наразі уряд пом'якшив обмеження через спад кількості заражень на тлі успішної кампанії з вакцинацації.
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Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята
Рош га-Шана: Новий рік за релігійним календарем
Новий рік для релігійних юдеїв настає у вересні. Саме на цей місяць найчастіше припадає дводенне свято Рош га-Шана (дослівно "Голова року"). За традицією, якій близько двох тисяч років, святкуванню акомпанує сурмління у "шофар" (на фото) - духовий музичний інструмент з рогу барана. Це - заклик озирнутися на рік, що минув, і проаналізувати свої вчинки.
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Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята
Йом-Кіпур: Судний день
На початку нового року кожен має 10 днів на спокутування своїх гріхів до настання Йом-Кіпур - Судного дня. Це - головна дата релігійного календаря, коли Всевишній вирішує долю і вписує свій вирок у "книгу життя". Цього дня дотримуються суворого посту та проводять час у молитві або в синагозі. Деякі громади напередодні проводять обряд спокутування із куркою, яку потім жертвують нужденним на обід.
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Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята
Суккот: свято куренів
Ще одне осіннє свято - Суккот - триває сім днів і нагадує юдеям про Вихід з Єгипту три тисячі років тому, про що оповідають біблійні перекази. За ними, після звільнення з єгипетського рабства, юдеї ще 40 років блукали пустелею і жили у саморобних куренях. Тому для відзначення Суккот біля оселі зводять легкі халабуди (сукки), де весело проводять час у родинному колі, обідають, а іноді і ночують.
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Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята
Сімхат Тора: свято на честь Тори
Одразу після завершення свята Суккот настає Сімхат Тора - дослівно "Радість Тори", коли відзначають завершення річного циклу читання Тори (Біблії) і початок нового циклу. На свято сувої Тори проносять усім молитовним домом, а присутні танцюють, співають та усіляко виказують радість у процесії, яка може тривати кілька годин.
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Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята
Ханука: свято світла
Упродовж двох століть у добу існування Держави Селевкідів юдеї не могли відзначати власні релігійні свята. Аж до 164 року до нашої ери, коли вони відвоювали Єрусалим. За переказами, у єрусалимському храмі знайшли лише один дзбан олії, якого мало би стати на один день. Та вчинилося диво - олії вистачило на вісім днів. Саме стільки відзначають Хануку і запалюють свічки, щодня додаючи по одній.
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Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята
Ту бі-Шват: Новий рік дерев
Вважається, що у місяці "шват" за релігійним календарем, який припадає на січень, дерева прокидаються від зимової сплячки. Цього дня традиційно висаджують нові дерева та частуються традиційними для землі Ізраїлю дарами: виноградом, горіхами, інжиром, фініками, оливками, гранатом.
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Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята
Пурім: карнавальне свято
Свято порятунку від загибелі, яку готував юдеям у Древній Персії царський вельможа Аман. Дружина царя Есфір вчасно дізналася про нечисті плани і врятувала свій народ. Свято традиційно відзначають масовим гулянням у карнавальних костюмах і з випивкою. Господині випікають "вуха Амана" - печиво з маком у формі трикутника. При згадці імені древнього персонажа учасники святкувань здіймають галас.
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Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята
Песах: свято прісного хлібу
Вихід з Єгипту згадують під час восьмиденного святкування свята Песах (Великдень) - одного з головних у релігійному календарі. Згадуючи про описане у Біблії перебування у пустелі, коли народ Ізраїлю мав лише прісний хліб, на свято вживають мацу. Усі квасні продукти на час свята суворо заборонені. У перший вечір свята родина збирається за святковим столом на Седер та читає великодні притчі.
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Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята
Шавуот: свято жнив
На свято Шавуот відзначають дарування Богом П'ятикнижжя Мойсею на горі Синай. Свято також символізує закінчення чергового сільськогосподарського циклу та збір врожаю. У біблійні часи два хліби, випечені з борошна нового врожаю, приносили до єрусалимського храму. Нині більш популярний кулінарний супровід свята - молочні делікатеси, сири та чізкейки.
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Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята
Лаг Ба-Омер: свято радості після жалоби
Тижні між святами Песах і Шавуот вважають жалобними. Наприклад, у ці дні не гуляють весілля і не підстригають волосся. На 33 день на зміну жалобі приходить радість і відзначається свято Лаг Ба-Омер. Цього дня згадують мудреця Шимона Бар Йохая, який таємно продовжив вивчати Біблію попри заборону римлянами це робити. У пам'ять про нього підлітки традиційно запалюють багаття.
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Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята
Шабат: день відпочинку
Шабат - суботній день, коли заборонена будь-яка робота. Шабат починається із заходом сонця у п'ятницю і триває до вечора суботи. Релігійні юдеї по суботах відвідують синагогу. Суботні свічки запалюють ще напередодні, у п'ятницю, перед традиційною сімейною вечерею. У суботу ж запалювати вогонь заборонено. Головне у цей день - відпочивати.
Автор: Сюзанне Кордс