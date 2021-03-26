Десятки людей загинули у тисняві в Ізраїлі на релігійному святі

Внаслідок тисняви під час святкування єврейського свята Лаг ба-Омер на горі Мерон на півночі Ізраїлю у ніч на п'ятницю, 30 квітня, загинули десятки людей.

Згідно з даними рятувальників, тиснява спричинила загибель щонайменше 44 осіб. При цьому ще близько сотні людей поранені, близько десяти з них перебувають у критичному стані, інформує агентство dpa.

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Влада обмежила кількість учасників свята до 10 тисяч, але, за повідомленнями ЗМІ, на гору приїхали до десяти разів більше людей. У соцмережах є відео святкування до катастрофи, на них люди співали, танцювали, стрибали та тіснилися один біля одного у натовпі. Наразі невідомо, чому виникла раптова паніка, яка призвела до тисняви, триває розслідування.

Свято відвідали до десяти разів більше людей за дозволені 10 тисяч учасників, пишуть ЗМІ

Згідно з першими висновками, люди почали з'їжджати похилим пандусом з металевою підлогою та гофрованими залізними перегородками по обидва боки. Люди почали падати один на одного, це спричинило тисняву й паніку.

Вже пред'явили перші закиди поліцейським, які пропускали людей на огороджену територію попри те, що місце вже було переповненим.Також поліцейських критикують за те, що вони недостатньо швидко відкрили виходи з іншого боку. Загалом під час святкування було задіяно близько 5 тисяч правоохоронців.

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На свято Лаг Ба-Омер юдеї згадують рабина Шимона Бар Йохая, який таємно продовжив вивчати Біблію попри заборону римлянами це робити. Могила Йохая розташована на горі Мерон.

Минулого року святкування було суворо обмежено через пандемію коронавірусу, але наразі уряд пом'якшив обмеження через спад кількості заражень на тлі успішної кампанії з вакцинацації.